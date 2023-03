Bochumer Symphoniker: Finnischer Dirigent weiß zu überzeugen

Bochum. Bei den Bochumer Symphonikern war der bekannter finnischer Dirigent Sakari Oramo zu Gast. Im Rahmen der „Meisterstücke“-Reihe hat er überzeugt.

In der Reihe „Meisterstücke“ der Bochumer Symphoniker kam das Publikum im Anneliese Brost Musikforum in den Genuss, den finnischen Dirigenten Sakari Oramo zu erleben. Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang.

Bochumer Symphoniker: International gefragter Dirigent Oramo

Er leitet das BBC Symphony Orchestra, das Königlich Philharmonische Orchester Stockholms und ist zudem regelmäßig als Gastdirigent des NDR Sinfonieorchesters und der Wiener Philharmoniker zu sehen. „Klingende Poesie“ stand auf dem Programm. Zu hören waren die Tondichtung „Der Barde“ von Jean Sibelius und die „Chansons de Jeunesse“ von Claude Debussy, zu denen u. a. Dichter wie Paul Verlaine oder Stéphane Mallarmé die Texte lieferten.

Das orchestrale Arrangement stammt aus der Feder von Sakari Oramo. Schon bei Sibelius zartem Stimmungsbild „Der Barde“, wurde die Klasse Oramos deutlich. Das acht-minütige Werk ist sanft, mit leisen Tönen getragen von einer Soloharfe. Er führte das Orchester vollendet fast an den Rand des Hörbaren und hielt die ungeheure Spannung des Stückes bis zu seinem explosiven Ende. Ein starker Auftakt. Und es ging weiter mit den Superlativen.

Sopranistin weiß in Bochum zu überzeugen

Die Sopranistin Anu Komsi gestaltete die Lieder Debussys. Komsi, eine Spezialistin auf dem Gebiet der Neuen Musik, überzeugte mit vielseitiger Gestaltungskraft. Mittels ihrer ausnehmenden Technik konnte sie die Charakteristik jedes Liedes gut herausarbeiten.

Nach der Pause dann der nächste Höhepunkt: Johannes Brahms Symphonie Nr. 1 in c-Moll. 15 Jahre schrieb Brahms daran. Fast wollte er aufgeben, in dem Glauben, mit Beethoven sei der Höhepunkt der Gattung erreicht. Glücklicherweise hat er es sich anders überlegt. Oramo zeigte sich auch hier souverän und lieferte ein großes Finale. Insgesamt sicher ein besonderer Abende in dieser Spielzeit.

