Bochumer Symphoniker feiern runden Geburtstag im Musikforum

Bochum. Seit zehn Jahren bereichert das Viktoria-Quartett das Musikleben in Bochum. Auch ein Klassiker von Brahms und Beethovens „Fünfte“ erklingen.

Vom großen Chorkonzert bis zur Feier eines runden Geburtstags: Bei den Bochumer Symphonikern wird im Laufe des Monats einiges geboten. Ein besonderes Augenmerk liegt gewiss auf dem Auftritt der Kölner Kantorei, die am Samstag, 18. März, um 18 Uhr im großen Saal des Anneliese-Brost-Musikforums in Bochum erwartet wird. Gemeinsam mit dem Bonner Kammerchor und dem Orchester wird ein Klassiker der Musikgeschichte auf die Bühne gebracht: „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Bochumer Symphoniker spielen Klassiker von Johannes Brahms

Das Stück gehört zu den Standardwerken der groß besetzten Chorliteratur und wird das komplette Musikforum in Wallung bringen. „Wir freuen uns da sehr drauf, weil das Werk so häufig bei uns nicht zu erleben ist“, sagt Bosy-Sprecherin Christiane Peters. Nach dem Brahms-Klassiker erklingt „Friede auf Erden“ von Arnold Schönberg. Als Solisten sind Katharina Persicke (Sopran) und Martin Berner (Bariton) dabei, Georg Hage wird dirigieren. Einen Tag nach dem Bochumer Konzert gastierten die Symphoniker damit in der Kölner Philharmonie.

Violinist Kolja Blacher gastiert bei einer Matinee am Sonntag, 26. März, im Musikforum. Foto: Felix Broede

Komplett andere Töne werden beim Finale des fünften Bochumer Singer-Songwriter-Contests am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Musikforums zu hören sein. Für eine Teilnahme bewerben kann sich jeder Musiker und jede Band aus Bochum oder mit Bochumer Bezug (die Bewerbungsfrist läuft noch bis 12. März).

Beethovens „Fünfte“ erklingt bei einer Matinee

Unter allen Bewerbungen ermittelt eine Jury zehn Kandidaten, die beim großen Finale auf der Bühne stehen. Die Stilrichtungen der Beiträge, die dann geboten werden, sind meist überaus vielfältig, was auch ein kurzweiliges Vergnügen beim Zuhören verspricht. Beim Finale im letzten Jahr gewann die Bochumer Band Janou.

Star-Violinist Kolja Blacher ist bei einer Matinee am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr im Musikforum dabei. Gespielt wird das Konzert für Violine und Orchester von Edward Elgar. Nach der Pause gibt’s die „Fünfte“ von Beethoven in voller Pracht. Mario Venzago wird das Konzert leiten.

Runder Geburtstag für das Viktoria-Quartett

Noch am gleichen Abend (26. März um 18 Uhr) wird im kleinen Saal auf einen runden Geburtstag angestoßen. Das Viktoria-Quartett, das aus Mitgliedern der Bochumer Symphoniker besteht, feiert zehnjähriges Bestehen. Hinter dem Ensemble stecken Esiona Stefani und Jiwon Kim (Violinen), Aliaksandr Senazhenski (Viola) und Philipp Willerding-Bach (Violoncello), die das Bochumer Musikleben im Viererbund seit ihrer Gründung wunderbar bereichern. Mit dem „Schmetterlingstanz für Streichquartett“ von Malika Kishino wird beim Geburtstagskonzert sogar eine Uraufführung erklingen. (sw)

Karten und Infos: 0234 910 8666 und bochumer-symphoniker.de

