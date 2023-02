Bochumer Symphoniker: Das Musikforum wird zum Hexenkessel

Die Dirigentin Magdalena Klein führt die Bochumer Symphoniker durch das Familienkonzert am 19. Februar im Musikforum.

Bochum. Beim Familienkonzert „Zauberstab und Hexentrank“ in Bochum können sich die Besucher als Magier verkleiden. Ende Februar kommt ein Star-Pianist.

Große Symphoniekonzerte stehen bei den Bochumer Symphonikern im Februar nicht auf dem Programm. Ähnlich wie das Schauspielhaus, das in diesem Monat keine Premieren feiert, haben sich wohl auch die Bosy nach der ereignisreichen Zeit zwischen Advent und dem neuen Jahr eine kleine Verschnaufpause verdient. Und doch: Untätig ist das Orchester keineswegs, es gibt Aufführungen für Kinder, Familien und vielversprechende Matineen. Einige Konzerte im Musikforum in Bochum sind bereits ausverkauft.

Bochumer Symphoniker haben im Februar einiges zu bieten

Eine Weile warten mussten die Fans der Familienkonzerte auf „Zauberstab und Hexentrank“: „Wegen Corona mussten wir das Konzert schon absagen, jetzt können wir es endlich spielen“, freut sich Sprecherin Christiane Peters. Unter Leitung der Dirigentin Magdalena Klein spielen die Symphoniker am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr im großen Saal die magischen Hymnen aus Zaubererfilmen wie Harry Potter und den „Zauberlehrling“ nach Goethe. „Wir freuen uns, wenn die Zuschauer in Hexen- und Zaubererkostümen verkleidet zum Konzert kommen“, sagt Peters.

Noch am gleichen Abend geht es beim Kammerkonzert „Bosy Camera“ (am 19. Februar um 18 Uhr) ebenfalls beschwingt zu. Julia Puls (Klarinette), Stephanie Himstedt (Violine) und James Maddox am Klavier bieten ein buntes, vielfältiges Programm mit Stücken unter anderem von Aram Chatschaturjan, Bela Bartok und Johannes Brahms. Die Kammerkonzerte im kleinen Saal haben sich schon lange eine treue Fangemeinde erspielt und sind nicht selten bestens besucht. Nur 250 Besucher passen hinein, noch gibt es Karten.

Star-Pianist Kit Armstrong spielt gleich zweimal auf

Ausverkauft hingegen ist bereits der Auftritt von „Bosy Barock“: Das Kammerensemble der Symphoniker spielt am Dienstag, 21. Februar, um 20 Uhr in der Kirche Stücke von Telemann bis Vivaldi. Ebenfalls nur noch eine Chance auf Restkarten gibt es für die Matinee mit dem amerikanischen Star-Pianisten Kit Armstrong am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr im großen Saal. Unter Leitung des Dirigenten Christoph Mathias Mueller spielen Armstrong und die Symphoniker das Konzert für Klavier und Orchester von W.A. Mozart und die „Polonaise Brillante“ von Carl Maria von Weber. Wie immer gilt: Mit Restkarten ist ab einer Stunde vor Konzertbeginn ist zu rechnen.

Fans von Kit Armstrong sind noch am gleichen Abend (26. Februar um 18 Uhr) im großen Saal goldrichtig: Gemeinsam mit dem Art-Tone-Trio mit Ursula Lee (Violine), Louisa Spahn (Viola) und Janet Boram Lee (Violoncello) spielt er das Klavierquartett Nr. 1 von Gabriel Fauré. Hierfür gibt es noch Karten. Auch beim Klavierfestival Ruhr ist Armstrong am 11. und 12. März bei gleich fünf Konzerten im Musikforum zu hören. Dann geht’s einmal quer durch fünf Jahrhunderte Klaviermusik, ein ehrgeiziges Unterfangen.

Karten und Infos: 0234 910 8666 und bochumer-symphoniker.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum