Bochumer Südwesten: CDU-Fraktion wünscht sich Heimatmuseum

Bochum-Südwest. Für den Bochumer Südwesten wünscht sich die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung ein Heimatmuseum. Ob die Stadt Bochum das für möglich hält?

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Südwest wünscht sich ein Heimatmuseum für den Stadtbezirk. In ihrer Anfrage an die Verwaltung heißt es, dass es in dem Bezirk ansonsten keinen Ort gebe, „an dem man sich zentral über die langjährige Geschichte des Bochumer Südwestens informieren kann.“

Nach Angaben der Stadt wäre ein Heimatmuseum für den Bochumer Südwesten möglich. Allerdings gebe es noch offene Fragen, wie beispielsweise die Finanzierung und den passenden Ort, die zuvor geklärt werden müssen.

Gebäude für Bochumer Heimatmuseum soll selbst Geschichte erzählen

Die Gebäudewahl spielt eine entscheidende Rolle für das Heimatmuseum. Es sollte eng mit der Ortsgeschichte verbunden sein und sich an den Inhalten des Heimatmuseums orientieren. „Das Gebäude eines Heimatmuseums sollte also selbst eine „Heimatgeschichte“ erzählen können“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Ein Haus, das als Standort diskutiert wurde, sei das Turmgebäude in Linden gewesen. Dieses sei allerdings zu marode. Für die Größe der Ausstellungsfläche gebe es keine pauschale Vorgabe.

Kulturverwaltung sieht Stadt Bochum als Träger kritisch

Geklärt werden müsse die Trägerschaft eines Heimatmuseums. Die Verwaltung schlägt einen Heimat- oder Brauchtumsverein vor. Auch Firmen mit Ortsbezug, die eventuell einen Raum zur Verfügung stellen können, seien denkbar. Konkreter wird die Verwaltung allerdings nicht. Die Stadt als Träger wird von der Kulturverwaltung aus finanziellen Gründen eher ausgeschlossen.

Häufig werden Heimatmuseen ehrenamtlich betrieben, heißt es in der Mitteilung. In solchen Fällen würden die Träger die Aufgaben, wie beispielsweise Aufsichten, selbst übernehmen.

Fördermöglichkeiten für neues Bochumer Heimatmuseum denkbar

Zu Fördermöglichkeiten könne das LWL-Museumsamt sowie der Westfälische Heimatbund beraten und anhand des Museumskonzeptes ein Förderprogramm entwickeln. Auch das Land NRW könne unterstützen. Das Land biete beispielsweise Förderungen zur Restaurierung oder Anschaffung von Kunstwerken an.

Wann ein solches Heimatmuseum im Bochumer Südwesten entstehen könnte, sei noch unklar. Ein möglicher Zeitrahmen sei abhängig von dem Konzept und der Suche nach einem passenden Ort sowie den voraussichtlichen Kosten und deren Trägerschaft.

