Bochumer Studentin erhält 2021 zwei große Auszeichnungen

Michelle Ganster erhält die Urkunde vom Bochumer Zonta-Club. Der Jane-M.-Klausman-Awards ist eine von zwei Auszeichnugen, die sie in diesem Jahr erhalten hat.

Bochum. Die Bochumer Studentin Michelle Ganster hat 2021 gleich zwei große Auszeichnungen bekommen. Sie ist nicht nur im Studium ehrgeizig und engagiert.

Es ist bereits die zweite Auszeichnung in einem Jahr: Michelle Ganster, Studentin der Hochschule Bochum, hat bereits im Februar ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes erhalten. Nun hat ihr der Bochumer Zonta Club den „Jane M. Klausman“-Award verliehen.. Neben einer hervorragenden Leistungen im Studium würdigen beide Auszeichnungen auch das soziale Engagement der Preisträgerin.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Ganster eine hoch qualifizierte und äußerst engagierte Studentin auswählen konnten“, gratulierte Karoline Friemann, Präsidentin von Zonta-Bochum. Michelle Ganster ist gebürtige Bochumerin, erwarb 2014 die Allgemeinen Hochschulreife am Märkischen Gymnasium in Wattenscheid, bevor sie dann das Studium der Sozialwissenschaften an der Ruhr Universität aufnahm.

Bochumerin arbeitet neben Studium zu 60 Prozent

„Das Fach und die Inhalte haben mir grundsätzlich gut gefallen, ich habe aber schnell festgestellt, dass mir eine konkrete Perspektive fehlte“, so die heute 26-jährige: „Ich habe mich dann entschieden, erst einmal praktisch zu arbeiten, da ich auch finanziell unabhängig sein wollte.“ Es folgten zweieinhalb Jahre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement sowie eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin. Seit Anfang 2018 ist Michelle Ganster Angestellte im HR-Controlling.

„Personalwesen und Controlling haben mich sehr interessiert und in der täglichen Arbeit wurde mir bald klar, dass der richtige Zeitpunkt für ein Studium gekommen war.“ Im Oktober 2018 schrieb sich Michelle Ganster für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bochum ein. Auf ihre Arbeitstätigkeit wollte sie allerdings nicht verzichten. „Ich habe meine Stelle auf 60 Prozent reduzieren können, das entspricht 22 Stunden pro Woche“, erläutert Ganster.

Engagement für benachteiligte Kinder und Flüchtlinge

Engagement zeigt Michelle Ganster auch abseits von Job und Studium. „Ich habe in der achten und neunten Klasse sehr unschöne Mobbingerfahrungen gemacht, die für meinen heutigen Charakter sicherlich prägend waren“, so Ganster. Sie engagierte sich beispielsweise schon während ihrer Ausbildung bei dem Projekt „Sternschnuppe“ für sozial benachteiligte Kinder in Essen und bei einem weiteren Projekt zur Flüchtlingshilfe.

Für ihre nähere Zukunft hat die zielstrebige Bochumerin bereits klare Pläne. „Ich werde das Bachelorstudium abschließen und wahrscheinlich auch danach meiner Heimatstadt treu bleiben.“ Der Masterstudiengang Finance, Accounting, Auditing, Controlling Taxation an der Ruhr-Universität gefällt ihr inhaltlich sehr gut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum