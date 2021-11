Bochumer Studentin Celine Nadolny könnte Miss Germany werden

Celine Nadolny studiert in Bochum. Sie könnte Miss Germany werden.

Bochum. Studentin Celine Nadolny aus Bochum könnte Miss Germany werden. Sie unter unter der Top 80. Bei dem Wettbewerb geht es nicht länger ums Aussehen.

Celine Nadolny, Studentin der FOM Hochschule in Bochum, könnte Miss Germany werden. Die 24-Jährige hat es in dem Wettbewerb in die nächste Runde geschafft, ist nun unter der Top 80. Sie hat sich gegen 12.000 Bewerberinnen aus ganz Deutschland durchgesetzt-

„Darüber freue ich mich gerade wirklich sehr, obgleich ich nicht sagen kann, ob ich nun eine der 40 war, die durch das Jury-Votum weitergekommen sind oder meine Stimmen aus dem Publikums-Voting gereicht haben, wodurch ebenfalls 40 in die nächste Runde kamen“, erklärt Celine.

Bochumer Studentin will bei Miss-Germany-Wahl in die Top 40

Im nächsten Schritt muss sie nun einen drei- bis fünfminütigen Vortrag via Livestream halten und dort ihre Mission und Ambitionen unterstreichen und nach außen tragen. „Um damit hoffentlich die Jury zu überzeugen, dass ich auch für die Top 40 eine geeignete Kandidatin bin. Darüber hinaus wird an uns wohl auch noch eine weitere Challenge gestellt“, so die Studentin des Bachelor-Studiengangs „Business Administration“.

Celine sagt weiter: „Selbstverständlich ist es mein Ziel, auch die nächste Hürde erfolgreich zu nehmen. Aber dennoch genieße ich für den Moment erst einmal, weiterhin bei Miss Germany dabei sein zu dürfen und freue mich sehr auf alles, was da noch kommen mag.“

Miss Germany – nicht länger ein Schönheitswettbewerb

Laut eigenen Angaben hat sich der Wettbewerb zur „Miss Germany“ neu definiert und sei schon lange kein Schönheitswettbewerb mehr: „Wir geben Frauen eine Bühne, die die Welt verändern, sie mit Haltung, Überzeugung und Persönlichkeit prägen und Verantwortung übernehmen“, heißt es auf der Homepage.

Celine Nadolny erreicht mit ihrem Instagram-Account mehr als 50.000 Menschen. Sie hat bereits über 500 Bücher verschlungen und rezensiert seit 2019 Bücher auf ihrer Webseite und in dem Sozialen Medium, es geht um Finanzthemen, aber auch um Persönlichkeitsentwicklung. Aufsehen erregt hat sie durch Aussagen wie „Mit 35 Jahren bin ich finanziell unabhängig“.

