Bochumer Sternsinger trotzen Corona mit pfiffigen Ideen

Die Sternsinger in Laer können in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. So haben sie sich etwas Neues einfallen lassen, etwa den Segens-Drive-In vor der Fronleichnamskirche. Hier ein Bild aus dem letzten Jahr.

Bochum Hausbesuche sind in den Bochumer Gemeinden nicht möglich. Dennoch wollen die Sternsinger den Segen verteilen - per Post oder online.

Die Sternsinger in Bochum wollen sich von Corona nicht ins Abseits stellen lassen. Viele Gemeinden haben sich alternative Lösungen einfallen lassen.

So wollen die kleinen Sternsinger in Laer trotzdem Spenden sammeln und den Segen zu den Menschen bringen. Sie haben viel überlegt, wie das gelingen kann, denn sie sind davon überzeugt, dass sowohl die Kinder in der Welt Hilfe als auch die Menschen in Laer den Segen genau in dieser Zeit besonders dringend brauchen. Sie haben unter dem Motto #hellerdennje kreative Lösungen gefunden.

Segens-Drive-In vor der Bochumer Fronleichnamskirche

Alle Haushalte in Laer bekommen in den nächsten Tagen Post. In der Sparkasse Laer kann man zu den Öffnungszeiten zwischen dem bis zum 8. Januar eine Spende in einem Briefumschlag hinterlassen und den ausliegenden Segen mitnehmen.

Am Samstag (9.) wird es von 10 bis 16 Uhr einen Segens-Drive-In vor der Fronleichnamkirche an der Alte Wittener Straße geben. Wer mit dem Auto vorbeikommt, kann kontaktlos spenden und bekommt den Segensaufkleber für zu Hause unter den Scheibenwischer geklemmt.

Unter www.lahari.de gibt es weitere Informationen zur Aktion, die Möglichkeiten zur Onlinespende und ab sofort auch einen Videogruß der Sternsinger-Kinder.

Spendendosen stehen in Werne bereit

In Bochum-Werne stehen Spendendosen in der Herz-Jesu-Kirche, sowie in einigen Geschäften und Praxen, mit Segen und Flyer zum Mitnehmen. Wer gerne einen Briefsegen möchte, kann sich im Gemeindebüro unter 0234/281811 oder per Mail: herz-jesu@pfarrei-liebfrauen.de melden.

Zudem gibt es online Beiträge bei Instagram und Facebook unter Sternsinger Herz-Jesu. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Spende per Banküberweisungen zu tätigen: Kontoinhaber:Caritaskreis Herz Jesu BO-Werne, Verwendungszweck: Sternsinger BO-Werne 2021, IBAN:DE69 4305 0001 0042 4270 39, BIC:WELADED1BOC.

Aufkleber werden in die Briefkästen gesteckt

Auch in Langendreer in den Gemeinden St. Bonifatius und St. Marien finden keine Hausbesuche statt. Dennoch ist es den Sternsingern wichtig, den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für die Projekte für notleidende Kinder zu sammeln.

Wer einen Haussegen wünscht, sollte sich bis zum 6. Januar anmelden. Die bekannten Segensaufkleber werden Ihnen dann in den Briefkasten geworfen. Anmeldeschluss ist der 6. Januar 2021. Die Verteilung erfolgt zwischen dem 6. und 10. Januar. Die Anmeldung ist möglich über sternsinger@suereth.net oder der Rufnummer 0175 / 2828815 bei Thomas Süreth und Katrin Brodowski. In den Kirchen St. Bonifatius, St. Marien und St. Ludgerus liegen zu dem Anmeldelisten aus. Ab 6. Januar wird es einen virtuellen Sternsingerbesuch auf der Homepage der Gemeinden St. Bonifatius und St. Marien geben.

Spenden: Konto Förderverein St. Bonifatius Bochum-Langendreer, Sparkasse Bochum, DE 50 4305 0001 0007 4270 65, Verwendungszweck Sternsinger 2021. Die Spenden werden dann gesammelt über die Pfarrei Liebfrauen an das Kindermissionswerk vollständig weiter geleitet.

Zoom-Meeting mit der Bezirksbürgermeisterin

Am Dreikönigstag (6.) werden Sternsinger aus Laer, Langendreer und Werne sich um 17 Uhr mit der Bezirksbürgermeisterin Ost, Andrea Busche, online in einem Zoom-Meeting treffen. Sie ist dann im Amtshaus und wird den Segensaufkleber selbst über die Tür kleben, während die Sternsinger ein Sternsingerlied singen. Wer am Zoom-Meeting teilnehmen möchte: https://us02web.zoom.us/j/81664405267?pwd=WmpjbDNZZTIwR3ZSY0oxZktkeGJDdz09, Meeting-ID: 816 6440 5267, Kenncode: 019301.

In St. Franziskus in Weitmar zieht die Gemeinde in Erwägung, sich erst im Februar auf den Weg zu machen, in Kleingruppen mit Abstand und Maske. In vielen anderen Bochumer Gemeinden fallen die Sternsingeraktionen komplett aus.

