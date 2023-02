Bochumer steht wegen Messerangriffs vor dem Landgericht

Bochum. Im November 2021 soll ein Bochumer den Besucher seines Nachbarn mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Ein Bochumer (49) wird beschuldigt, einen Besucher seines Nachbarn mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Vor dem Landgericht hat am Dienstag, 21. Februar, der Prozess begonnen. Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte, ein in Hattingen geborener Bochumer mit türkischen Wurzeln, eine schizophrene Störung haben, weswegen er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Der Beschuldigte soll sich am 27. November 2021 gegen 18 Uhr dem Besucher seines Nachbarn vor dem Haus von hinten genähert haben. Mit einem Küchenmesser, das eine etwa 21 Zentimeter lange Klinge hat, sei er auf den Besucher seines Nachbarn losgegangen. Als er versuchte zuzustechen, griff der später Geschädigte nach der Klinge und hielt sie fest. Der 49-Jährige soll daraufhin das Messer zurückgezogen und dem Geschädigten so Schnittverletzungen hinzugefügt haben.

Prozess wird mit Zeugenaussagen am Landgericht Bochum fortgesetzt

In dem Prozess geht es um eine unbefristete Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie. Während des laufenden Verfahrens sitzt der Angeklagte bereits in einer psychiatrischen Einrichtung. Nach der Verlesung der Anklageschrift hatte der mutmaßliche Täter die Möglichkeit, sich zu der Tat zu äußern. Sein Pflichtverteidiger teilte allerdings mit, dass sein Mandant darauf verzichten wolle.

Nach der Verlesung der Anklage geht der Prozess am 6. März weiter. An diesem Tag sollen mehrere Zeuginnen und Zeugen, darunter Polizeibeamte, aussagen. Das erklärte Stefan Culemann, Vorsitzender Richter am Landgericht Bochum. Der mutmaßliche Täter hat dann nach jeder Zeugenaussage die Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum