Es war offenbar ein freudiges Treffen im November 2019. Da gibt es dieses Foto mit Walter Steinmeier beim Startport in Duisburg, einer Veranstaltung für junge Unternehmen. Der Bundespräsident legt Arndt-Hendrik Zinn die Hand auf die Schulter, beide lachen herzlich. Es sah gut aus für Zinn und sein Bochumer Unternehmen Zolitron Technology GmbH.

Zwei Jahre zuvor hatte der High-Tech-Gründerfonds in Zolitron investiert. Mit dem Geld sollte die Produktentwicklung und Markterschließung gelingen. Bis dahin hatte Zinn, der sein Unternehmen 2016 als Ausgründung aus der Ruhr-Uni an den Start gebracht und der dafür vorher u.a. an der Elite-Universität in Harvard (USA) geforscht hatte, schon die Produktentwicklung vorangetrieben. Alles in allem kein einfaches Unterfangen.

Mit Preisen ausgezeichnet

Dennoch gab es auch Preise in dieser Zeit. So wurde Zolitron mit dem Innovationspreis Ruhr und als eines von drei Unternehmen von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit dem Preis der Digitalen Wirtschaft ausgezeichnet. Sie hätten sich, so heißt es, „in herausragender Weise mit der digitalen Transformation auseinandergesetzt“ und sich als Treiber der Digitalisierung erwiesen.

Zolitron hat eine energieunabhängige, lernfähige Sensorplattform entwickelt, die – weltweit bis dahin einmalig – eine skalierbare Digitalisierung von Industrie und Infrastruktur ermöglicht. Aus den Sensordaten, die mehr als zehn Jahre lang in eine Cloud gesendet werden, errechnen Algorithmen wertvolle Informationen. So zum Beispiel signalisieren sie dem Umweltservice Bochum, einem der ersten Auftraggeber von Zolitron, ob Müllbehälter voll sind und geleert werde müssen.

Sensoren zeigen Füllstand in Abfallbehältern an

USB-Chef Thorsten Zisowski zeigte sich begeistert. Das System schaffe zusätzlichen Nutzen für die flächendeckende Digitalisierung. „So wäre erkennbar, wann welches Abfallsammelsystem geleert werden muss. Das bietet uns die Möglichkeit, Logistikvorgänge und den Service für die Bürger zu verbessern. Stark frequentierte Sammelsysteme können in Zukunft noch bedarfsgerechter geleert werden.“ Mittlerweile haben USB und Zolitron die Testphase verlassen, die Sensoren werden bereits in vielen Papiercontainern. verwendet.

Vier Jahre und etwa zwei Millionen Euro haben Entwicklung und Umsetzung bis zur Marktreife nach Angaben des findigen Tüftlers gekostet. Und ausgerechnet als die 2000 Prototypen des neu entwickelten Sensors hergestellt werden sollten, schlug Corona zu. Es gab Lieferschwierigkeiten. Denn: Gefertigt wurde in China. Und: Die potenziellen Abnehmer agierten zurückhaltend. Zumal die große Plattform, auf der Zinn sein endlich fertig gestelltes Produkt präsentieren wollte, ausfiel. Die weltweit größte Branchenmesse IAFT in München wurde auf das Jahr 2022 verschoben. „Dadurch hat sich alles verzögert“, so der Zolitron-Geschäftsführer. Die Aufträge kamen so schleppend wie die Einnahmen.

Neue Chance nach der Insolvenz

So sah sich der junge Gründer trotz seiner ausgeklügelten Idee plötzlich mit einer schier unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Seine Firma rutschte in die Insolvenz. Immerhin: Es gibt eine Lösung. Vorausgesetzt, die Gläubigerversammlung stimmt zu, setzte die neu gegründete „Zolitron – The Internet of Things Company“ den Betrieb der alten Zolitron fort. Damit bleiben die elf Arbeitsplätze erhalten und gehen die Geschäfte mit der neuartigen Sensortechnik weiter.

„Natürlich freue mich in erster Linie für die Mitarbeiter, dass durch den Übergang des Geschäftsbetriebes alle Arbeitsplätze erhalten werden können“, sagt Insolvenzverwalterin Dorothee Madsen. „Insbesondere aufgrund der unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer konnte die Sanierung des Unternehmens nur wenige Tage nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgreich umgesetzt werden.“ Dass Firmen „eine Insolvenzsituation nutzen, um mit dem Geschäftsbetrieb noch einmal neu zu starten und sich der Schulden zu entledigen, so wie hier durch die übertragene Sanierung erfolgt“, sei selbstverständlich möglich.

Produktion in Siegen statt in China

Daher ist Arndt-Hendrik Zinn auch optimistisch, trotz dieses Stolperers mit seinem Unternehmen durchzustarten. Erfolgreiche Anwender wie den USB gibt es bereits. Und Lieferengpässe sollte es auch nicht mehr geben. Denn: Die kleinen Sensoren werden nicht mehr in China, sondern in Siegen und damit fast um die Ecke hergestellt.

