Bochumer Start-Up ist für den Gründerpreis NRW nominiert

Vor drei Jahren wurden die Salesviewer-Macher Bejamin Zaczek (r.) und Vivian Seidel in New York mit dem Preis "Newcomer of the Year" der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer ausgezeichnet.

Bochum. Die Salesviewer GmbH aus Bochum gehört zu den vielversprechenden Start-up-Unternehmen in NRW. Sie ist für den Gründerpreis NRW 2022 nominiert.

Das Bochumer Start-Up Salesviewer gehört zu den zehn Unternehmen, die für den Gründerpreis NRW 2022 nominiert sind. Bereits im vergangenen Jahr stand es im Finale.

Gründerpreis würdigt die besten Start-Ups

Mit dem Gründerpreis soll die Vielfalt der Gründerszene in NRW in den Mittelpunkt gerückt und die besten Unternehmen besonders gewürdigt werden. „Die Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen setzen mit viel Mut, Kreativität und innovativen Ideen ihre Visionen in die Tat um. Diesen unternehmerischen Mut braucht es, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land voranzutreiben und die aktuellen Herausforderungen zu meistern“, so Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne).

Salesviewer will Firmenzentrale in der City bauen

Die Salesviewer GmbH überzeugt nach Angaben des Ministeriums „mit einer Technologie, die Website-Besucher identifiziert und es damit Unternehmen erleichtert, Kunden zu gewinnen.“ Gegründet in Wattenscheid, ist sie mittlerweile in der Innenstadt von Bochum zu Hause. Ihr Ziel ist es, auf einer aufbereiteten Fläche zwischen Neu- und Kreuzstraße unweit des Bermudadreiecks ihre eigene Firmenzentrale zu bauen.

Eine achtköpfige Jury entscheidet über die Vergabe des Gründerpreises NRW. Dotiert ist er mit 30.000 Euro, 20.000 Euro und 10.000 Euro für die drei bestplatzierten Unternehmen. Die Preisträger werden am 24. Oktober in Düsseldorf bekanntgegeben.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.gruenderpreis.nrw .

