Bochumer spenden Tausende Päckchen für Bedürftige zum Fest

An vielen Orten wurde die Pakete der „Aktion Bochum hilft“ aufgestellt und danach an Bedürftige verteilt. Unser Foto zeigt Päckchen vor dem Altar der Matthäuskirche in Weitmar.

Bochum. Trotz Corona haben viele Organisationen neue Wege zur Hilfe gefunden. Vor allem „Bochum hilft“ erlebte eine beispiellose Welle der Solidarität.

Die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf die zu Weihnachten zur lieben Tradition gewordenen Hilfs- und Spendenaktionen an vielen Orten in Bochum aus. Die Organisatoren und unzähligen Helfer mussten umdenken, sich neu orientieren oder einfach improvisieren. Vielfach gab und gibt es andere Möglichkeiten, um trotzdem zu helfen, sich zu engagieren.

Die wahrscheinlich mittlerweile größte Bochumer Initiative für bedürftige Menschen ist die „Aktion Bochum hilft – Initiative zugunsten wohnungsloser Menschen“. Michael Doering hatte sie ursprünglich aus dem Schauspielhaus heraus mit wenigen anderen kulturellen Institutionen organisiert. Schon im letzten Jahr kamen rekordverdächtige 4000 liebevoll gepackte Päckchen zusammen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass es in diesem besonderen Jahr mit über 5000 Paketen sogar noch mehr geworden ist“, so Doering.

Symbol für die Hilfsbereitschaft Tausender Bochumer und Bochumerinnen, die sich gerade in diesen schweren Zeiten an die Schwächeren erinnern. Foto: Bochum hilft

Am 3. Dezember startete in der Rotunde eine Riesenverteilaktion. Unter dem Loge der Aktion stapelten sich die Päckchen. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln kamen über 200 Menschen direkt vor Ort. Helfer waren mit Lieferwagen unermüdlich unterwegs, um die Geschenke an vielen Orten in der Stadt zu verteilen.

Die Bogestra unterstützte dies mit einem Sonderbus. „Für uns alles war schon an diesem Tag Weihnachten“, sagte Doering, der sich auch im Namen der mittlerweile mehr als drei Dutzend Beteiligten herzlich bedankte. Das Engagement reicht von so großen Institutionen wie dem Schauspielhaus oder den Bosys bis zu winzigen Kiosken, die ihre Kundschaft ermunterten, sich diesmal zu beteiligen. Dazu kommt das Engagement vieler Einzelpersonen.

Weihnachtsbäume für den guten Zweck Die Aktion Canchanabury verkauft noch bis zum 22. Dezember frisch im Sauerland geschlagene Weihnachtsbäume. Diesmal befindet sich der Verkaufsstand in der Innenstadt direkt an der Propsteikirche, Untere Marktstr. 9. Es gibt ein mit dem Ordnungsamt abgestimmtes Hygienekonzept, darüber hinaus gelten natürlich die bekannten AHA-Regeln. Der Erlös ist wieder für Aids-Waisen und andere Projekte der Aktion Canchanabury bestimmt. Zeiten: Montag – Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag von 9.30 bis 14 Uhr, Sonntag, 13.12., 11-16 Uhr

DRK: Alternative zum Weihnachtsessen

Beim DRK Wattenscheid etwa gibt es seit etlichen Jahren die Initiative, zur Weihnachtszeit ältere oder einsame Menschen und Obdachlose zu einem Weihnachtsmenü einzuladen. Bis zu 160 Personen waren im letzten Jahr zu Gast beim DRK. „Aufgrund der Corona-Situation geht das in diesem Jahr leider nicht. Aber wir haben uns etwas anderes einfallen lassen“, erzählt Simon Hübner vom DRK. Zum Beispiel werden bis zu 200 Pakete geschnürt, die am 1. Weihnachtstag abgeholt werden können. Möglich ist das nur durch großzügige Sponsoren, wie dem Wattenscheider Kfz-Technik-Betrieb Gerbracht. „Wir versuchen das organisatorisch in diesem Jahr anders zu regeln und einen Weg zu finden, das Weihnachtsessen doch zu ermöglichen. Das liegt uns nämlich sehr am Herzen“, so Mike Gerbracht.

Mit diesen Brezn möchte der Lionsclub Harmonie Kinder und Jugendprojekte unterstützen. Foto: Lionsclub Harmony

Lionsclub verkauft Brezen für guten Zweck

Regionale Kunst- und Bildungsprojekte unterstützt der Lions-Club Bochum Harmony. Damit folgt der Club dem Motto “We serve” (Wir dienen) des Lions-Club International. In diesem Jahr können Interessierte einen Kunstkalender 2021 im Format 42x42 cm mit Bildern von Andreas Nossmann, Jutta Hoefs und Katrin Roth gegen eine Spende von 25 € oder mehr erwerben (zuzügl. Versandkosten). Außerdem organisiert der Club das Bochumer Brezen Projekt „BoBé“. Es locken selbstgefertigte Brezn mit Schokolade, Marzipan oder Gebäck in verschiedenen Größen. Mit dem Erlös unter stützen die „Löwen“ Kinder und Jugendprojekte in Bochum. Bestellungen von Kalendern oder Brezn per E-Mail shop@lions-harmony.de

Bücher-Versteigerung mit handsignierten Laschet-Biografien

„Der Machtmenschliche“ – So titelt die neue Biografie über NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Für den guten Zweck versteigert der CDU-Europaabgeordnete für Bochum und das gesamte Ruhrgebiet, Dennis Radtke, zehn von Armin Laschet handsignierte Exemplare der Biografie über ihn zugunsten des St. Vinzenz-Kinderheims in Bochum. Radtke lädt Bürgerinnen und Bürger nun ein, ihre Gebote abzugeben. Bis zum 18. Dezember 2020 können noch Gebote per E-Mail im örtlichen Abgeordnetenbüro von Dennis Radtke MdEP (buero@dennis-radtke.eu) mit dem Betreff „Bücherversteigerung“ eingesandt werden. Das Mindestgebot beträgt 50 EUR. Die zehn höchsten Gebote über dem Mindestgebot kommen bei der Versteigerung zum Zuge. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt.

