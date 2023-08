Bochumer soll von fahrendem Auto gestreift worden sein

Bochum. Nach einem ungeklärten Unfall in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Angeblich wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Ladevorgang von einem Pkw touchiert.

Ein Lkw-Fahrer aus Bochum soll bei einem Ladevorgang von einem vorbeifahrenden Auto touchiert worden sein. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben lud der Mann am Samstag gegen 12.55 Uhr auf der Straße „Im Ostholz“ in Höhe Hausnummer 139 einen Baucontainer auf einem Parkstreifen ab und stand dabei neben seinem Fahrzeug. Gleichzeitig fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf dieser Straße stadtauswärts. Nach Angaben des Lkw-Fahrers sei der Mann an ihm vorbeigefahren und habe ihn mit dem Außenspiegel getroffen.

Unfallhergang konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden

Da der Unfallhergang bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, sucht die Polizei unabhängige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise ans Verkehrskommissariat unter 0234 909 5206.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum