Bochumer sind irritiert: Nina-App warnt vor Hochwasser

Der Ruhrpegel in Hattingen in Hattingen. Er liefert auch die Zahlen für Bochum. Am Dienstag (1.12.) steigt er stetig und liegt um 13 Uhr bei rund 300 cm. Die mittlere Hochwassermarke steht bei 520 cm.

Bochum. Wer auf seiner Nina-App als Warnort Bochum angegeben hat, schreckte heute Vormittag auf. Die Nina-App schlug an und gab Hochwasserinformationen.

Wer Bochum als Warngebiet auf seiner Nina-App eingestellt hat, wurde am Mittwochmorgen (1.) gewarnt. Es gab eine Hochwasserinformation für NRW. Darunter der Hinweis, das an einem Pegel der Schwellenwert überschritten sei.

Vielen Menschen sitzt immer noch der Schock des Hochwassers vom Juli in den Knochen, als die Ruhr auch in Bochum sehr stark über die Ufer trat und Schäden in Millionenhöhe verursachte. Entsprechend aufgeschreckt dürften viele Menschen gewesen sein, die etwa in Dahlhausen oder Stiepel unweit der Ruhr leben.

Pegel Hattingen deutlich unter Hochwassermarke

Wer sich die Mühe machte und sich im Internet über den für Bochum zuständigen Pegel in Hattingen informierte, war schnell beruhigt. Zwar klettert er seit Dienstagabend bei immer wieder einsetzenden Regenschauern und mehr Schmelzwasser aus dem Sauerland stetig, ist aber mit rund 300 cm zur Mittagszeit noch weit von der gefährlichen mittleren Hochwassermarke von 520 cm entfernt.

Grund für die Nina-Alarmierung war der Pegel der Volme (Hagen-Eckesey), der am Dienstagabend die Meldegrenze überschritten hat. Auch dort gibt es wieder Entwarnung: „Mit einem weiteren Anstieg am Pegel Eckesey ist aktuell nicht zu rechnen“, meldete das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) NRW.

Feuerwehr: Kein Hochwasser für Bochum zu erwarten

Bochums Feuerwehrchef Simon Heußen kennt diese Nina-Problematik: „Für Bochum gibt es derzeit keine Hochwassergefahr. Es werden in der Nina-App aber auch immer Daten von anderen Behörden eingespeist, was zu einer solchen Alarmierung führen kann.“

