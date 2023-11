Bochumer Seniorenpaar (92 und 86 Jahre) um Geld gebracht

Bochum. Ein Seniorenpaar ist in Bochum um Geld gebracht worden. Mit welch üblem Trick dabei die Diebin vorgegangen ist, macht fassungslos.

Mit einem üblichen Trick verschaffte sich am Samstag, 4. November, gegen 13 Uhr, eine unbekannte Frau Zutritt in die Wohnung eines Seniorenpaars. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser Trickdiebstahl im Stadtteil Gerthe an der Lothringer Straße im Bereich Schürbankstraße/Auf der Panne..

Eine unbekannte Frau verschaffte sich unter dem Vorwand, dringend auf die Toilette zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares (92 und 86 Jahre). Anschließend gelang es der Frau anfangs unbemerkt, das Schlafzimmer zu durchsuchen und Bargeld zu entwenden. Als das Ehepaar die Frau im Schlafzimmer bemerkte, floh diese aus der Wohnung.

Täterin sprach mit sächsischem Dialekt

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 60-70 Jahre alt, etwa 1,60 m groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare. Sie trug eine helle Jacke und soll Deutsch mit sächsischem Dialekt gesprochen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 (KK 13) oder -4441 (Kriminalwache).

