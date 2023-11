Bochumer Senior überfallen: Aus Angst gibt er sein Geld her

Bochum. Am helllichten Tag ist ein 70-Jähriger auf offener Straße in Bochum überfallen worden. Zwei Straßenräuber raubten sein Geld.

Ein 70-jähriger Bochumer ist am vorigen Dienstag (21.) von zwei Männern beraubt worden.

Nach Polizeiangaben war der Senior gegen 9.55 Uhr zu Fuß auf der Pestalozzistraße in Bochum-Engelsburg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 wurde er von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Aus Angst, man würde ihm Gewalt antun, tat der 70-Jährige, was verlangt wurde. Die Täter nahmen sein Geld aus dem Portemonnaie und flüchteten in Richtung Kleingartenanlage.

So werden die beiden Straßenräuber beschrieben

Täterbeschreibung: Etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank, hellblaue Fließjacken, dunkle Hosen und Cappys, FFP2-Masken im Gesicht. Einer hatte einen „türkischen Akzent“.

Hinweise an die Kripo unter 0234 909 8406 oder -4441 (Kriminalwache).

