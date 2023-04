Bochumer Schulen entwickeln Tanztheater: Nun ist Premiere

Bochum. Bochumer Schülerinnen und Schüler von Grund- bis Gesamtschule haben ein eigenes Tanztheater entwickelt. Nun ist Premiere.

Schülerinnen und Schülern der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Amtmann-Kreyenfeld-Grundschule führen am Freitag, 21., und Samstag, 22. April, auf der Bühne von Theater Total (Königsallee 171) die Premiere ihres Tanztheaters „Invincible“ auf.

Unter der künstlerischen Leitung von Michael Hess (Tanz und Choreographie) und Alexander Steindorf (Schauspiel) entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr eigenes Bühnenprogramm. Tim Kienecker (Komposition) sorgt dabei für die musikalische Begleitung. Das Projekt gibt es bereits seit zehn Jahren.

Ältere und Jüngere geben sich viel untereinander weiter

Die Kooperation zwischen dem „Chance Tanz Projekt“ der Willy-Brandt-Gesamtschule (Petra Winkler) und dem Tanzprojekt der Amtmann-Kreyenfeld-Grundschule (Verena Barendt) besteht nun seit bereits zwei Jahren. So erstreckt sich die Altersgruppe der Teilnehmer von neun bis 24 Jahre. „Eigentlich müsste man das in Schulen öfter so machen, dass Kontakt zwischen Kleinen und Großen besteht. Sie sind verbunden miteinander“, meint Barendt. Der kreative Zusammenhalt sei eine Besonderheit dieses Projekts. „Ich kann mich hier zeigen. Ich bin frei hier“, sagt Schülerin Alina Fesenko (12).

Künstlerische Bildung führt zu Selbstermächtigung

„Wir bieten ihnen die Bühne um gesehen zu werden. Mit ihren Themen.“, erklärt Michael Hess. So beschäftigt sich die Inszenierung mit den Fragen, für welche Dinge es sich wirklich zu leben lohnt, welchen Platz junge Menschen in einer Zeit zwischen Klimawandel, Krieg und Krisen einnehmen und was sie bewegen können.

„Es ist ein spannender Prozess, weil man nie weiß, was dabei raus kommt“, meint Petra Winkler. So wird aus der Kombination aus Selbstentfaltung, darstellenden Künsten und der Bühnenerfahrung der Betreuer ein modernes Stück geboren. Das Erfolgsrezept bestehe darin, dass alle Teilnehmer zwischen Tanz, Theater und Schauspiel die Ausdrucksform finden können, die sie am besten verkörpert.

Kulturprojekte brauchen viele Kooperationspartner

Das außerschulische Projekt wurde ins Leben gerufen, um auch den Jugendlichen künstlerische Bildung nahezubringen, die keinen niederschwelligen Zugang dazu haben. Die Inszenierung findet mit der Förderung durch „Chance Tanz“, das Projekt „Kultur macht stark“ (BMBF), die Ruhr-Uni, das junge Schauspielhaus und das Theater Schießbühne statt.

Der Eintritt ist frei. Reservierungen per Mail: petra.winkler@189935.nrw.schule oder an der Theaterkasse

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum