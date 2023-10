Bochumer Schule verkauft Weihnachtsbäume zu günstigem Preis

Bochum-Harpen. Die Werner-von-Siemens-Schule Bochum schlägt im Sauerland Tannenbäume. Sie verkauft dafür nun Gutscheine, inklusive ist nicht nur der Baum.

Die Werner-von-Siemens-Schule verwandelt sich Anfang Dezember in einen weihnachtlichen Basar. Erneut werden dabei Tannenbäume verkauft, die die Schülerinnen und Schüler selbst geschlagen haben. Gutscheine dafür können in diesem Jahr schon deutlich früher erworben werden.

30 Euro kostet ein Gutschein, zum Tannenbaum gibt es eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen dazu. „Normalerweise kostet der laufende Meter Baum schon ca. 17,50 Euro“, erklärt Schulleiterin Ute Meyer-Lerch. Mit dem günstigeren Preis wollen man mit Baumärkten und Discountern mithalten, gleichzeitig aber Tannenbäume mit guter Qualität anbieten.

Rund 220 Exemplare sind im vergangenen Jahr verkauft worden. Mit einem großen Bus geht es für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte am 5. Dezember ins Sauerland. Vor Ort werden die Bäume geschlagen, die Fahrt und auch den Transport im Lkw finanziert der Lions Club Bochum-Hellweg. „Der Erlös des Tannenbaum-Verkaufs geht an den Förderverein der Schule“, sagt Präsident Joachim Esser. Er kommt also den Schülerinnen und Schülern zugute.

Bochumer Schule verkauft Weihnachtsbäume: Wo es die Gutscheine zu kaufen gibt

Seit über 25 Jahren gibt es die Aktion an der Hauptschule in Harpen. So früh wie 2023 wurde sie aber noch nicht beworben. „Die Idee ist, die Gutscheine bereits vor der Weihnachtszeit zu verkaufen“, so Meyer-Lerch. Beispielsweise könnte man sie auch verschenken.

Schulleiterin Ute Meyer-Lerch, Lehrer Simon Junker und Joachim Esser, Präsident des Lions Club Bochum-Hellweg, (von links) halten den vergrößerten Gutschein für die Tannenbäume in der Hand. Sie können an der Werner-von-Siemens-Schule in Bochum erworben werden. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Abgeholt werden können die Bäume dann beim Winterfest an der Werner-von-Siemens-Schule, Haydnstraße 3. Er findet am Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 13 Uhr statt. „Jeder Schüler hat an diesem Tag eine Aufgabe“, erklärt die Schulleiterin. Es gibt es einen weihnachtlichen Basar, auch weitere Programmpunkte von den Kindern und Jugendlichen sind zu erwarten. Geplant wird das Programm in einer Projektwoche am Anfang der Adventszeit.

Wertgutscheine zum Preis von 30 Euro für jeweils einen Baum können bis zum 3. Dezember telefonisch bei der Werner-von-Siemens-Schule unter 0234 92 56 30 erworben werden. Im Preis enthalten sind eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Gutscheine für Bäume, die größer als 2,50 Meter sind, kosten 40 Euro. Wer den Baum ohne Gutschein am 9. Dezember kauft, zahlt 17,50 Euro für den laufenden Meter.

