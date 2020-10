Dora Mittendorf weiß es noch genau: Wie Schulfreundin Irmgard Assauer auf der Klassenfahrt vom Pastor eine Unterhose geschenkt bekam, weil sie nichts mehr zum Anziehen hatte. „Das weißt du noch?“, fragt Assauer und lacht. „Ich erinnere mich hingegen noch genau, wie wir morgens immer frische Milch holen gegangen sind, das war ein weiter Weg“, sagt sie selbst. Schnell sind die Frauen bei der nächsten Anekdote – so läuft es fast auf jedem Klassentreffen der ehemaligen Bochumer Frauenlobschülerinnen: Quatschen, Lachen, in Erinnerungen schwelgen.

42 Bochumer Mädchen in einer Klasse

Seit über 60 Jahren treffen sich die Frauen, die 1947 gemeinsam in die Frauenlobschule eingeschult wurden. „Wir sind sechs Jahre zusammen zur Schule gegangen, damals waren wir 42 Mädchen“, sagt Margarete Wagner. Ins Gasthaus Goecke sind aktuell immerhin elf von ihnen gekommen.

Während Assauer und Renate Münten alte Fotos bestaunen, zeigt Mittendorf eine Schürze. „Erinnert ihr euch an den Handarbeits-Unterricht?“, fragt sie in die Runde. „Die Schürze habe ich dort bestickt“, sagt sie. Else Führmann weiß sofort Bescheid: „Natürlich. Da haben wir auch den Kreuzstich und Flicken gelernt“, sagt sie.

Das strenge Auge der Klassenlehrerin

Die Tradition der spaßigen Klassenfahrten haben die Frauen – heute alle über 80 – übrigens fortgesetzt: „Wir haben schon gemeinsam viele Fahrten unternommen: Zum Bodensee, nach Hilten, Straßburg oder in den Harz zum Beispiel“, sagt Mittendorf. Dabei gehe es auch im Alter noch hoch her – schließlich fehlt das strenge Auge von Klassenlehrerin Frau Dase, welches zu Schulzeiten für Ordnung sorgte.

„Das übernimmt heute Dora Mittendorf, sie ist wie eine Klassensprecherin für uns“, sagt Wagner. Anna Reineke ist nach 20 Jahren wieder zum Treffen gekommen: „Vorher hat sich für mich die Möglichkeit nicht ergeben“, sagt sie. Zunächst sei es ihr schwergefallen, die Gesichter wiederzuerkennen. Aber nach einer kleinen Vorstellungsrunde samt Anekdoten aus Schulzeiten, klingeln bei ihr ein paar Glocken. Schließlich hat auch Reineke viel zu erzählen.

Alles dreht sich um die Familien

„Gesprächsthema Nummer Eins sind nämlich auch immer die Familien“, weiß Wagner. Dass Reineke sieben Kinder, 16 Enkel und 12 Urenkel hat, sorgt dabei für eine Menge Gesprächsstoff. „Erzähl doch noch mal von dem aus China“, bittet Wagner. Gespannt lauschen alle Frauen in der Runde. Ein bisschen Klassenfahrt-Gefühl – auch nach über 70 Jahren. „Die nächste Klassenfahrt wird kommen, aber wegen Corona haben wir noch kein neues Ziel geplant“, sagt Münten.

