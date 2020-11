Bochumer Schüler haben jetzt einen Abenteuerplatz Schulhof

Groß und Klein der Von-Waldthausen-Schule freuen sich über das neugestaltete Außengelände der Grundschule in Bochum-Werne.

Bochum-Werne. Im Zuge des Stadtumbau-Programms für Bochum-Werne wurde auch die Außenanlage einer Grundschule umgestaltet. Das Ergebnis kommt toll an.

Endlich ein neuer Schulhof! Der Schulhof der Von-Waldthausen-Grundschule in Bochum-Werne ist fertiggestellt worden und lädt zum Bespielen und intensivem Testen der neuen Spiel- und Sitzgelegenheiten ein. Die Erneuerung wurde im Rahmen der Stadterneuerungs-Maßnahme Soziale Stadt Werne - Langendreer/Alter Bahnhof („W-LAB“) gefördert mit Mitteln der EU, des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Bochum. Insgesamt wurden auf dem Schulhof der Grundschule ca. 300.000 Euro verbaut.

Die im Frühjahr 2020 begonnen Bauarbeiten sind zügig vorangeschritten und der eingeschränkte Schulbetrieb der letzten Monate während der Sommerferien als auch die Corona-Zeit im Frühjahr wurden intensiv genutzt, um den Pausenhof für die Grundschule fertigzustellen. Im Frühjahr 2018 wurde mit der Planung begonnen, die durch das Büro wbp Landschaftarchitekten aus Bochum ausgeführt wurde. In einem intensiven Beteiligungsprozess mit der Schulbelegschaft und natürlich den Kindern wurden die Elemente des Schulhofs festgelegt.

Jetzt kann in den Pausen endlich wieder ausgiebig gespielt werden. Die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Anja Rieks, begrüßt die Neugestaltung: „Als Elternvertreterin und vor allem als Mutter zweier Kinder an der Von-Waldthausen-Grundschule freue ich mich sehr, dass die Schulhofumgestaltung nun endlich so positiv umgesetzt werden konnte. Hier wurden schöne Spielflächen für jede Altersgruppe geschaffen.“

Dabei steht die Bewegung im Vordergrund: Es gibt neue Spiel- und Kletterelemente, bunte Sitzbänke, eine Hangrutsche sowie Nestschaukel und – ganz wichtig für viele, kleine Nachwuchskickende – ein neues Fußballfeld. Auch ein farbiges Spielband mit Hüpf- und Spielelementen regt die Fantasie an und zieht sich einmal quer über den Schulhof. Ein besonderes Highlight ist das grüne Klassenzimmer, das unter einem alten Flügelnuss-Baum auf dem Schulhof eingerichtet wurde.

Um auch alle Kinder über die Umbauten zu informieren, berichteten seit dem ersten Tag Schülerinnen und Schüler aus der Notbetreuung der Von-Waldthausen-Grundschule: Angelika, Lenn, Willy, Faith und Lya hielten alle Veränderungen in Wort und Bild im digitalen Bautagebuch auf der Internetseite der Schule fest. So konnten sich alle Schülerinnen und Schüler durch die Berichte des Reporterteams ein Bild von der Umgestaltung ihres Schulhofes machen und die Vorfreude steigern.

Auch am Schulhof der Willy-Brandt-Gesamtschule direkt gegenüber geht es weiter. Dort ist der Schulhof in mehrere Bauabschnitte eingeteilt worden. Der erste Abschnitt mit Freispielfläche, Fußball und Sitzgelegenheiten wurde ebenfalls fertiggestellt. Die weiteren Bauabschnitte stehen bereits in den Startlöchern.

