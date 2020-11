Bochumer Schönheitschirurg zu Gast im TV bei Vorsicht, Falle

Um das Thema „Beauty-Pfusch an Patienten – Wie man sich vor Abzocke schützen kann“ geht es am Samstag um 15.15 Uhr im ZDF in der Sendung „Vorsicht, Falle“. Mit dabei ist der Bochumer Schönheitschirurg Dr. Klaus Hoffmann.

Geschildert wird in der Sendung das Schicksal einer Frau, die Opfer von Beauty-Pfusch geworden ist. Sie ist kein Einzelfall. Angesichts weiterhin deutlich steigender Zahlen von Schönheitsoperationen nimmt offenbar auch die Zahl von verpfuschten Behandlungen zu, die u.a. durch nicht ausgebildete Personen vorgenommen werden . Hoffmann und viele seiner Kollegen fordern daher u.a., dass nur dafür ausgebildete Ärzte Haut- und Schönheitsoperationen vornehmen dürfen. Das ist oftmals aber nicht der Fall, wie sich im Gerichtsprozess gegen eine 26-jährige Bochumerin im vergangenen Jahr herausgestellt hat.

Und wie kann man sich vor Pfusch schützen? „Man sollte u.a. darauf achten, dass man von einem für die entsprechende Behandlung ausgebildeten Arzt behandelt wird“, rät der Bochumer Mediziner. Auch müsse auf allen Beipackzetteln von Medikamenten gedruckt werden, dass sie nur von dafür ausgebildeten Ärzten verschrieben werden dürften.

