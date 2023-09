Bochumer schlägt auf Bahn-Mitarbeiter ein: Strafanzeige

Bochum. Ein 57-jähriger Bochumer hat im Hauptbahnhof Dortmund einen Bahn-Mitarbeiter mit der Faust geschlagen. Die Bundespolizei zeigte ihn an.

Wegen eines Angriff auf einen Bahnmitarbeiter im Dortmunder Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen 57-jährigen Bochumer angezeigt.

Laut Polizei hatte er am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine Personenkontrolle eines 53-jährigen Bahn-Mitarbeiters und seiner Kollegen gestört. Dieser habe den Bochumer mehrfach aufgefordert, sich zu entfernen, was nicht geschehen sei. In einem Streitgespräch soll der Störer aggressiv geworden sein und seine flache Hand und dann auch seine Faust drohend erhoben haben. Danach habe er den Bahn-Mitarbeiter mit der Faust gegen die Schulter geschlagen.

Geschlagener Bahn-Mitarbeiter erlitt Schmerzen, konnte aber weiterarbeiten

Weitere Mitarbeiter fixierten den Angreifer. Der 53-Jährige erlitt Schmerzen, konnte aber weiterarbeiten. Die Attacke wurde per Video aufgezeichnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum