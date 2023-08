Bochumer Raser (19) ist seinen Porsche und Führerschein los

Bochum. Nach riskanten Fahrmanövern hat die Polizei einen Porsche-Fahrer aus Bochum aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat einen 19-jährigen Porsche-Fahrer aus Bochum aus dem Verkehr gezogen.

Den Angaben zufolge wurden die Beamten in der Nacht zum vorigen Sonntag um 1.15 Uhr in Dortmund-Eving auf eine Menschengruppe auf einem Parkplatz an der Deutschen Straße aufmerksam. Ein weißer Porsche Panamera führte dort lautstark und mit quietschenden Reifen riskante Fahrmanöver durch.

Die Beamten kontrollierten den Fahrer und beschlagnahmten den Sportwagen, sein Handy und seinen Führerschein.

Gericht entscheidet, ob der Sportwagen wieder herausgegeben wird

Fast zeitgleich beschleunigte ein 26-jähriger aus Arnsberg auf dem Parkplatz seinen Mercedes-AMG GT so stark, dass das Fahrzeugheck ausbrach, in der Zufahrt zum Parkplatz in den Gegenverkehr geriet und fast mit einem zivilen Funkstreifenwagen kollidierte. Auch dieses Auto wurde sichergestellt, samt Handy und Führerschein.

Ob und wann die beiden jungen Männer die Sachen wiederbekommen, entscheidet jetzt ein Gericht. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

