Bochumer Radfahrer verletzt: Kamera filmt kompletten Unfall

Mit einem Rettungswagen musste ein 54-jähriger Radfahrer in eine Klinik gebracht werden.

Bochum. Ein unbestechlicher Zeuge beobachtete einen Unfall mit einem Radfahrer in Bochum. Das hilft nun der Polizei bei der Klärung der Schuldfrage.

Schwere Verletzungen erlitt ein 54-jähriger Radfahrer am Freitag, 18. Dezember, bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Bochumer bei einem Ausweichmanöver auf der Herner Straße gestürzt. Es gibt jedoch einen unbestechlichen Zeugen. Was ist genau passiert?

Auto mit Anhänger setzte zurück

Der 54-jährige war gegen 15.10 Uhr auf dem Radweg der Herner Straße stadtauswärts unterwegs, als ein 22-jähriger Bochumer Pkw-Fahrer mit Anhänger in Höhe der Hausnummer 116 rückwärts aus einer Einfahrt herausfuhr. Der Fahrradfahrer versuchte dem kreuzenden Gespann noch auszuweichen, kam dabei aber zu Fall. Zu einer Berührung der Beteiligten kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.

Überwachungskamera als unbestechlicher Zeuge

Der Radfahrer musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr setzte einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug ein. In diesem Fall hilft den Beamten Kommissar Zufall: Das Verkehrskommissariat kann auf Videomaterial eines Zeugen zurückgreifen. Nach Informationen der WAZ befindet sich direkt an der Einfahrt die Überwachungskamera eines Ladenlokals. Die Anlage soll beinah des komplette Geschehen gefilmt haben. Die Aufnahmen werden jetzt ausgewertet und helfen der Polizei bei der Ermittlung der Schuldfrage.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich werktags unter 0234/ 909 5206 zu melden.

