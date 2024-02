Ein Pedelec-Fahrer geriet in Bochum in Straßenbahnschienen (Symbolbild).

Verkehrsunfall Bochumer Radfahrer (63) gerät in Schienen: schwer verletzt

Bochum Nach einem Sturz in der Bochumer Innenstadt ist ein Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 63-Jährige muss stationär behandelt werden.

Bei einem Unfall im Bochumer Stadtzentrum ist am Samstagnachmittag, 17. Februar, ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Bochumer gegen 14.30 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Rathaus unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 geriet er nach ersten Ermittlungen mit seinem Pedelec in die Straßenbahnschienen auf der Fahrbahn und kam zu Fall.

Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt

Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

