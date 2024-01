Bochumer Polizeihund erwischt Supermarkt-Einbrecher

Bochum. Diensthund Jack von der Bochumer Polizei hat einen Einbrecher in einem Aldi-Markt gestellt. Der 43-Jährige war völlig betrunken.

Diensthund Jack von der Bochumer Polizei hat in der Nacht zu Dienstag (2.) einen Mann gestellt, der in einen Aldi-Markt in Gerthe eingedrungen war.

Die Tat ereignete sich gegen 0.25 Uhr an der Amtmann-Ibing-Straße 9. Alarmierte Polizeikräfte, darunter auch ein Hundeführer, umstellten das Gebäude und durchsuchten es. Im Bereich des Warenlagers entdeckte der Polizeihund einen 43-jährigen Tatverdächtigen. Er lebt ohne festen Wohnsitz in Bochum. Beim Zugriff wurde er leicht verletzt. Laut Polizei wurde er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger hatte im Supermarkt Alkohol getrunken

Nach bisherigem Stand hatte der Mann bereits im Laden diverse alkoholische Getränke konsumiert und wollte weitere Flaschen stehlen.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt.

