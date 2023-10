Bochumer Polizei wirbt mit buntem Programm für mehr Respekt

Bochum. Ein buntes Programm für alle Bürger bietet die Bochumer Polizei am 21. Oktober im Präsidium. Auch eine Rettungshundestaffel ist dabei.

Das Bochumer Polizeipräsidium an der Uhlandstraße öffnet am Samstag, 21. Oktober, seine Türen für alle Bürgerinnen und Bürger. Mit diesem ganz besonderen „Blaulichttag“ beteiligen sich Polizei und Ordnungspartner an der Ausstellung „ToleranzRäume“, die bis 2. November am Bergbaumuseum Station macht. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel mit einem bunten Programm am und im Präsidium.

Bochumer Polizei wirbt für ein tolerantes Miteinander

Im Fokus soll das gemeinsame Miteinander stehen, sagt Polizeipräsident Jörg Lukat: „Wir laden die Besucherinnen und Besucher ein, mit uns ins Gespräch darüber zu kommen, wie unser gesellschaftliches Zusammenleben tolerant gestaltet werden kann, aber auch darüber, wo die Grenzen der Toleranz zu sehen sind.“

Das Programm ist bunt: Fingerabrücke nehmen, einen Einblick in die polizeiliche Gewaltprävention erhalten, die Polizei-Puppenbühne erleben oder bei der Tombola tolle Preise gewinnen, spannende Einsatzfahrzeuge ansehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum