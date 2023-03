Bochumer Polizei lädt zum Training rund um den Rollator ein

Auch die richtige Handhabung eines Rollators in Bus und Bahn wird am Aktionstag in Bochum-Langendreer geübt.

Bochum. Tipps und Übungen rund um den Rollator gibt es bei einem Aktionstag in Bochum-Langendreer. Ziel ist die richtige Handhabung des Geräts.

Sicher unterwegs mit dem Rollator: Auch in diesem Jahr finden wieder die kostenlosen Rollatoren-Aktionstage der Polizei, der Verkehrswacht und der Bogestra statt. Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 22. März, in Langendreer, Alte Bahnhofstraße 177, am „Platz am Stern“ statt.

Dort wird von 9.30 bis 12.30 Uhr die Polizei an einem Rollator-Parcours bereitstehen und alle Fragen rund um die richtige Handhabung des Gerätes beantworten. Seniorinnen und Senioren können auf dem Parcours die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse kennenlernen und die Handhabung des Rollators üben.

Bogestra-Team gibt Tipps zum Ein- und Aussteigen in Bus und Bahn

Weiterhin gibt es von den Ordnungspartnern hilfreiche Tipps zum sicheren Umgang mit dem Rollator im Straßenverkehr. Ein Mitarbeiter eines Sanitätshauses wird die Rollatoren vor der Teilnahme am Parcours technischen Check durchchecken und auf Probleme, wie zum Beispiel die falsche Griffhöhe oder defekte Bremsen, hinweisen.

Das Team der Bogestra wird an einem Linienbus die richtige Handhabung des Rollators beim Ein- und Aussteigen und beim Mitfahren im ÖPNV erklären.

