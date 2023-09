Bochumer Polizei begrüßt neue Kräfte – mit Vereidigung

Bochum. 112 neue Beschäftigte hat die Bochumer Polizei feierlich begrüßt. Sie werden auf drei Städte verteilt. 40 arbeiten in Bochum im Streifendienst.

Bochums Polizeipräsident Jörg Lukat hat am Freitag auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei 110 neue Polizistinnen und Polizisten sowie zwei Regierungsinspektorinnen begrüßt. Sie werden in Direktionen in Bochum, Herne und Witten arbeiten.

Viele Neue wechselten aus anderen Polizeibehörden nach Bochum

Unter den Neuen sind 55 frisch ernannte Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare, die jüngst ihr duales Studium abgeschlossen haben. Sie leisteten bei der Begrüßung ihren Diensteid. Die übrigen Beamtinnen und Beamten wechselten aus anderen Behörden nach Bochum.

62 der neuen Kolleginnen und Kollegen verstärken den Wach- und Wechseldienst und sind dort für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger präsent – 40 von ihnen kommen nach Bochum, acht nach Herne und 14 nach Witten.

Auch die Bereitschaftspolizei bekommt viele neue Beamtinnen und Beamte

34 Beamtinnen und Beamte versehen ihren Dienst künftig bei der Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, elf weitere bei der Kriminalpolizei, einer bei der Verkehrspolizei und die beiden Regierungsinspektorinnen in der Verwaltung. Zudem wird eine Kollegin in der Landesreiterstaffel arbeiten, zwei weitere in der Leitstelle.

Gleichzeitig hat das Präsidium auch Kräfte verloren – wegen Pensionierungen und dem Wechsel in andere Behörden. Die Anzahl wurde am Freitag nicht bekannt.

