Bochumer Planungsteams erläutern Entwürfe für Gerthe-West

Bochum-Gerthe. Online-Bürgerbeteiligung für das Wohnungsbauprojekt Gerthe-West ist gestartet. Bochumer können eigene Ideen einbringen und mit Experten sprechen.

Die Gegner des geplanten Bochumer Wohnungsbauprojekt „Gerthe-West“ beklagen weiterhin die mangelhafte Bürgerbeteiligung. Derweil ist die Online-Beteiligung gestartet. Zudem haben Bürger die Möglichkeit, sich mit den Planungsexperten auszutaischen. Anfang der Woche sind die Zwischenentwürfe der drei beauftragten Planungs-Teams zur Rahmenplanung „Gerthe-West“ veröffentlicht worden. Gelegenheit zur Information und Kommentierung der Entwürfe besteht noch bis zum 28. April unter der Adresse www.plan-portal.de/gerthewest.

In diesem Zeitraum haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, anonym und ohne vorherige Anmeldung ihre Ideen, Fragen und Kritik direkt auf den einzelnen Plänen zu verorten. Ergänzende Informationen, darunter bis Montag, 19. April, auch die Stellungnahmen der Fachgutachter, sind in einem Download-Bereich zu finden.

Entwürf werden ausgestellt

Neben dieser digitalen Beteiligungsmöglichkeit werden die Entwürfe in der Zeit vom 19. bis zum 28. April in der Verwaltungsstelle Gerthe, Heinrichstraße 42, ausgestellt. Auch hier können Eingaben direkt zu den unterschiedlichen Entwürfen gemacht werden. Mitarbeitende der Stadt Bochum und NRW.Urban stehen vor Ort für Rückfragen zur Verfügung. Aus Hygieneschutzgründen können maximal zwei Personen gleichzeitig die Ausstellung besuchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Zutritt zur Ausstellung ist nur mit einer medizinischen oder FFP2-Maske möglich.

Austausch mit den Planungsteams

Die Ausstellung ist an den insgesamt acht Tagen zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Eine Möglichkeit zum Austausch mit den Planungsteams bietet die Planungswerkstatt am Samstag, 24. April, die aufgrund des Pandemiegeschehens in digitaler Form stattfindet. Zu dieser Veranstaltung wird um Anmeldungen an gerthe-west@nrw-urban.de noch bis zum 18. April unter Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse gebeten.

Die Ergebnisse aus allen Beteiligungsformaten werden im Anschluss ausgewertet und in einer Dokumentation veröffentlicht. Zudem werden Videos aus der digitalen Planungswerkstatt im Nachgang der Veranstaltung auf der Internetseite www.bochum.de/Amt-fuer-Stadtplanung-und-Wohnen/Aktuelles-zu-Gerthe-West abrufbar sein.