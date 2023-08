Anja Sonneborn aus Bochum mit ihrem Kalender „Reise-Träume“ für 2024, in dem sie selbst gemalte Bilder präsentiert. Der Verkaufserlös ist für einen guten Zweck gedacht.

Engagement Bochumer Pfarrerin malt für ein Kinder-Projekt in Indien

Bochum. Um Kindern in Indien zu helfen, greift eine Bochumer Pfarrerin regelmäßig zum Pinsel. Aus ihren Bildern wird ein Kalender – und dieser verkauft.

Indien ist für Pfarrerin Anja Sonneborn aus Bochum irgendwie zu einer Art zweiter Heimat geworden. Seit Jahren bereist sie das Land in Asien – privat und als Leiterin organisierter Reisen. Dabei lernte sie auch Kaushal Kishor Singh kennen, der nicht nur als Reiseleiter und Yogalehrer arbeitet, sondern in seinem Heimatort auch ein soziales Projekt betreut: Ein Zentrum, in dem Kinder aus den umliegenden Dörfern unterrichtet und gefördert werden können.

Anja Sonneborn unterstützt diese Arbeit, indem sie zum Pinsel greift und ihre Eindrücke von den vielen Indienreisen auf Leinwand farblich festhält. Aus den Bildern macht sie nun schon im vierten Jahr einen Kalender. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in das Kinder-Projekt in Indien.

„Hand in Hand“ heißt das soziale Projekt. Das Haus steht inzwischen. „Der Klassenraum ist jetzt mit Möbeln und Tafel ausgestattet und die Kinder kommen regelmäßig zur Nachhilfe und können dort in Ruhe ihre Hausaufgaben machen und lernen“, berichtet Anja Sonneborn. Aus dem Verkaufserlös des letzten Kalenders seien drei große Fenster mit Gittern eingebaut worden.

Doch es fehle nach wie vor vieles, um das Lernen angenehm zu machen. „Ein Schrank für Bücher und Schreibmaterial wird noch benötigt“, weiß die Pfarrerin, die in der Innenstadtgemeinde arbeitet. „Aber am wichtigsten ist ein Solarpanel mit Stromspeicher, damit der Ventilator zuverlässig betrieben werden kann.“ Der Strom falle in dieser Region häufig aus – je nach Wetterlage manchmal tagelang.

Deshalb hat Anja Sonneborn auch jetzt wieder einen Kalender – für 2024 – zusammengestellt. „Reise-Träume“ heißt er. Die Bilder zeigen etwa einen Tempel, die Landschaften in Nationalparks und ein Bergdorf. Vereinzelt finden sich in dem Kalender auch Motive von anderen Reisen. Zu haben ist der Kalender für 12 Euro direkt bei Anja Sonneborn, Tel. 0175 760 27 84 und anja.sonneborn@hotmail.de .

Über diese Kontaktdaten kann man sich auch über die nächsten beiden Reisen informieren, die die Pfarrerin anbietet: Vom 16. Oktober bis 3. November geht es nach Südindien – mit ihrem Freund Kaushal Kishor Singh als Reiseleiter. Vom 1. bis 8. September findet eine Gemeinde-Reise in den Westerwald statt.

