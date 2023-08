Bochumer Parkanlage wird zur Oase für Naturliebhaber

Bochum-Grumme. Der Grünzug an den Grummer Teichen in Bochum wird aufwendig umgestaltet. Neben Naherholung finden sich hier künftig Spiel- und Sportangebote.

In dieser Woche begann die Stadt Bochum mit der Neugestaltung der Grünanlage an den Grummer Teichen. Schon lange ist geplant, die Grünanlage attraktiver zu gestalten, parallel zur Renaturierung der Gewässer im Naherholungsgebiet. Eigentlich wollte die Stadt schon zu Jahresbeginn damit starten, musste aber abwarten, bis die gewünschten Natursteine, die als Aussichtspunkte und Sitzgelegenheiten genutzt werden sollen, wieder lieferbar waren.

Der Park soll für Spaziergänger anziehender werden; es sind zusätzliche Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote geplant. Dort werden eine Balancieranlage, einzelne Wipptiere, eine Eltern-Kind-Schaukel, ein Streetballkorb, eine Calisthenics-Anlage und ein Fitnessgerät zu finden sein. Mit den Kanalbauarbeiten fiel im Sommer 2020 der Startschuss für die Neugestaltung von Grünanlage und Teichen.

Stadt Bochum investiert fast eine halbe Million Euro

Der Umbau erfolgt in vier Bauabschnitten. Der Erste erstreckt sich vom Regenrückhaltebecken an der Vierhausstraße / am Tipulusteich im Westen bis zur Bergstraße im Osten. Die Bauzeit für den ersten Abschnitt beträgt voraussichtlich drei Monate. Die Stadt investiert 415.000 Euro.

Im Zentrum der Planung stehen die Aspekte Barrierefreiheit, Naherholung und Naturschutz. Die Eingangsbereiche der Grünanlage werden offen und einladend gestaltet. Anlehnend an das Konzept des Planungsbüros Heller + Kalka Landschaftsarchitekten aus dem Jahr 2012 sollen in der Grummer Parkanlage Verweilplätze angelegt werden. Auf der südlichen Seite der Teiche stehen Angebote zur Freizeitgestaltung im Einklang mit dem naturnahen Charakter des Geländes.

Neue Fußwege verlaufen entlang der Gewässer

Auf der nördlichen Seite der Gewässer hat laut Planung künftig die Natur Priorität. Der Grummer Bach wird im Zuge der Renaturierung umgelegt und führt künftig an den bereits vorhandenen Teichen vorbei. Die neuen Fußwege verlaufen entlang der Gewässer. Geplant ist eine ökologische Aufwertung der Uferbereiche der Gewässer durch Hochstauden und Gräser. Darüber hinaus pflanzt die Stadt heimische und klimaresistente Bäume und Beerensträucher, die vielen Vogelarten und Insekten einen Lebensraum und Nahrungsquellen bieten.

Die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts auf der Höhe des Constantinteichs beginnt im Frühjahr 2024. Der dritte Bauabschnitt, der sich auf der Höhe des Kaiseraue- und Grumbeckteichs befindet, sowie der vierte Bauabschnitt auf Höhe des Kötter-, Grume- und Biggeteichs, folgen nach derzeitiger Planung im Herbst 2024 / Frühjahr 2025.

