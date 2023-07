Bochumer Osten lockt mit ganzem Bündel an Ferienaktionen

Werne. Kreative und sportliche Angebote bietet das WLAB für Bochum-Werne. Ganz unterschiedliche Aktion für die vier letzten Ferienwochen sind geplant.

Mit spannenden Angeboten sollen in den den letzten vier Wochen der Sommerferien, vom 10. Juli bis zum 3. August, in Bochum-Werne Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen für Sport- und Kreativangebote begeistert werden. Die Orte sind dabei etwa der Werner Park, verschiedene Spiel- und Bolzplätze im Stadtteil, die Tagespflegeeinrichtung Oberlinhaus und der Stadtteilladen (Kreyenfeldstraße 31). Organisiert werden die Veranstaltungen vom Stadtteilbüro WLAB.

Das Programm richtet sich in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Familien. Ein Angebot richtet sich speziell an ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

In der Woche vom 10. bis 14. Juli gibt es eine ganze Reihe von Angeboten im und am Werner Park. Beteiligt ist da etwa das Jugendfreizeithaus „Offene Tür“. Dienstag wird eine Hüpfburg aufgebaut und am Freitag macht das Sport- und Spielmobil des Stadtsportbundes dort Station. Am Samstag, 29. Juli, darf von 10 bis 13 Uhr am unteren Werner Park (Zur Werner Heide) gewerkelt und gebastelt werden.

Die „bunte Spielekiste für Kleinkinder“ kommt

Auf verschiedenen Spiel - und Bolzplätzen gibt es weitere Angebote: So kommt am Dienstag, 11./18. Juli sowie 1. August, 10-13 Uhr die „Bunte Spielekiste für Kleinkinder“ zum Spielplatz im Werner Park. Am Dienstag, 25. Juli und Donnerstag, 13. Juli /3. August, 10-13 Uhr, ist die Spielkiste auf dem Spielplatz Heinrich-Gustav-Straße.

Auf dem Bolzplatz „Auf den Holln“ wird eine Maschine (20. und 27. Juli, 10 bis 16 Uhr) aufgebaut, die die Geschwindigkeit für Fußbällen messen kann. Parallel dazu sind alle Interessierten eingeladen am Streetsoccer-Turnier mitzumachen.

Von Profis lernen: Tipps und Tricks auf dem Pumptrack Werner Markt:• Sonntag, 16. /23. Juli, 10-12 Uhr: Eine Fahrradschule bietet zwei Workshops auf dem neuen Pumptrack auf dem Werner Markt an (16. / 23.7., 10 - 12 Uhr). Leihfahrräder werden gestellt. Anmeldungen per Mail unter Stadtteilbuero@bo-wlab.de oder unter 0234/29705550.

In der Tagespflege Oberlinhaus (Deutsches Reich 9) gibt es am Freitag, 28. Juli, 12-15 Uhr, für ältere Menschen mit Einschränkungen Rollatortraining, Bingo und Gymnastik. Ein Abholservice kann unter 0234/64046119 gebucht werden. Am Montag, 31. Juli, 13-16 Uhr, kommt die städtische Kita Nörenbergskamp mit einer Musik- und Bewegungsvorstellung in die Tagespflege.

Spieleolympiade am Stadtteilladen

Außerdem sind eine Spieleolympiade und weitere kreative Angebote im Stadtteilladen, Kreyenfeldstraße 31, geplant. Montag, 31. Juli, 9.30 bis 12 Uhr: Dort gibt es auch Yoga für Erwachsene (allen Alters) bis 10.30 Uhr und anschließendem Yoga für Kinder (zwischen 8 und 12 Jahren). Weitere Angebote: Dienstag, 1. August, 10 bis 11.30 Uhr: „Mach dir dein gesundes Frühstück“ mit anschließendem Workshop „Aufstriche selbst machen“ bis 13 Uhr. An allen drei Tagen ist eine Anmeldung beim Stadtteilladen erforderlich per Mail unter:Stadtteilladenwerne@bochum.de oder Donnerstag, 27. Juli, 14 – 16 Uhr, beim regulären Waffel-Café.

Zu beachten sind die erforderlichen Anmeldungen für eine Teilnahme an den Bikeworkshops, den Yoga- und Kreativangeboten und gesunden Essensangeboten des Stadtteilladens sowie für den Fahrdienst zur Tagespflege Oberlinhaus. Gefördert werden die Projekte aus Mitteln der EU, des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Bochum.

