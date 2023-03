Bochumer Osten: Diese Spielplätze werden 2023 erneuert

Bochum-Ost. Rund 185.000 Euro stehen 2023 für die Spielplätze im Bochumer Osten zur Verfügung. An welchen Teile erneuert oder sogar neu gebaut werden soll.

Rund 1,2 Millionen Euro stehen in Bochum 2023 für die Erneuerung und Sanierung von Spielplätzen zur Verfügung. Das wurde 2021 in der Spielleitplanung beschlossen. Etwa 185.000 Euro davon fließen in den Bochumer Osten, ein Spielplatz soll komplett erneuert werden. Die finale Entscheidung trifft die Bezirksvertretung.

Fast 145.000 Euro sollen in die komplette Erneuerung des Kinderspielplatzes Elchbogen in Langendreer fließen, in dessen Umfeld 104 Kinder und Jugendliche leben. „Insgesamt ist der Großteil der Spielgeräte nicht mehr zeitgemäß. Der Spielplatz ist dennoch frequentiert“, so das Umwelt- und Grünflächenamt. Bei der Stadtverwaltung seien bereits Verbesserungswünsche eingegangen.

Ein Spielplatz in Bochum-Langendreer wird 2023 komplett neugestaltet

„Dementsprechend soll der Kinderspielplatz im Jahr 2023 grundlegend neugestaltet und neuausgestattet werden, um den Spielwert zu erhöhen“, heißt es weiter. Neue Geräte würden wiederverwendet, eine Bepflanzung mit Bäumen für natürlichen Sonnenschutz sei gewünscht.

Am Spielplatz „Am Glockenturm“, ebenfalls in Langendreer, soll die Kletterkombination durch ein neues Gerät ersetzt werden, da diese abgängig sei. 25.000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

Zudem könnte 2023 auch der Spielplatz Eschweg in Langendreer eine neue Drehscheibe bekommen, da die alte ebenfalls in die Jahre gekommen ist. Kostenpunkt: 15.000 Euro.

Bisher handelt es sich bei der Planung um eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Zustimmen muss am 15. März noch die Bezirksvertretung-Ost.

