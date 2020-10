Bochumer Orgeltage laden noch bis Ende November ein

Bochum. Die Bochumer Orgeltage finden zum 40. Mal statt. Kirchenmusikdirektor Arno Hartmann sorgt für ein internationales Programm.

Auch im 40. Jahr ihres Bestehens sind die Bochumer Orgeltage eine Auftrittsplattform für international renommierte Künstlerinnen und Künstler. Sie bringen bis zum 13. November die klingende Welt der Orgelmusik ihrer Heimatländer nach Bochum.

Wegen der Corona-Beschränkungen wurde das Musikfestival vom Frühjahr in den Herbst dieses Jahres verlegt. „Allen widrigen Umständen zum Trotz freue ich mich dennoch insgesamt zehn spannende Konzerte an fünf verschiedenen Orten in Bochum und der Region zum Jubiläum der Orgeltage anbieten zu können“, so Kirchenmusikdirektor (KMD) Arno Hartmann, der künstlerische Leiter der Festivals.

Anzahl der Plätze ist begrenzt

Im nächsten Konzert gastiert Ruth M. Seiler aus Bielefeld am Freitag, 16. Oktober, in der Christuskirche, Platz des Europäischen Versprechens 1. Ab 19 Uhr spielt die Organistin unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Dmitri Schostakowitsch. Der Eintritt ist frei, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Voranmeldung wird empfohlen. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit zu einer Spende.

Weitere Informationen zum kompletten Programm der Reihe unter dem Motto „Ein Fest für die Orgel“ finden sich unter www.bochumer-orgeltage.eu

