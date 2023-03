Bochumer Norden: Neuer DHL Paketshop auf der Grummer Straße

An der Grummer Straße in Bochum gibt es einen neuen DHL-Paketshop. (Symbolbild)

Bochum-Riemke. DHL hat im Bochumer Norden einen neuen Paketshop eingerichtet. Kundinnen und Kunden können ihre Päckchen, Pakete und Retouren dort abgeben.

In Bochum-Riemke gibt es einen neuen Paketshop. Bei „Brieftaube Grumme“ an der Grummer Straße 4 wurde der DHL Paketshop eingerichtet, teilt die Deutsche Post DHL Group mit. Montags bis freitags von zehn bis 19 Uhr und samstags von zehn bis 16 Uhr können Kundinnen und Kunden ihre frankierten Pakete, Päckchen und Retouren abgeben.

In dem Kiosk gibt es außerdem die Möglichkeit, Brief- und Paketmarken zu kaufen. „Für die Kunden werden neben den Filialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, heißt es von dem Paketdienstleister.

