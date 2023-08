Bochumer Musiksommer: Das sind die Stars in der Innenstadt

Bochum. Der Bochumer Musiksommer kehrt in die Innenstadt zurück. Die Top-Acts für das letzte August-Wochenende stehen fest. Es gibt eine neue Bühne.

Im vergangenen Jahr war er einer der Headliner bei Bochum Total. Jetzt kehrt Kamrad zurück: als einer der Top-Acts des 15. Bochumer Musiksommers. Die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter gab am Freitag das Programm bekannt.

Bochumer Musiksommer: Nach zwei Absagen glückte 2022 der Neustart

„Ein Fest von vielen für alle“: So lautet seit dem Auftakt 2007 das Motto des Musiksommers. Nach Bochum Total ist es das größte Umsonst-und-draußen-Festival in der Innenstadt. Das musikalische Allerlei ist gefragt: Mehr als 150.000 Besucher strömen an den drei Feiertagen zuverlässig in die City. Von Klassik über Volksmusik und Jazz bis zu Pop, Rock, Folk und Techno: Kaum ein Fest bietet bei freiem Eintritt eine derartige Vielfalt.

Nach zwei Corona-Absagen 2020 und 2021 war im vergangenen Jahr ein erfolgreicher Neustart geglückt – statt Anfang September erstmals schon am letzten August-Wochenende, wieder mit dem bewährten Mix aus lokalen und regionalen Musikschaffenden sowie bundesweit bekannten Größen. 2022 waren es die Soulsängerin Joy Denalane, Eurovision-Song-Contest-Finalist Malik Harris und der Bochumer Produzent und Star-Discjockey ATB.

Die Berliner Elektropop-Band Mia mit Sängerin Mieze Katz steht beim Bochumer Musiksommer am 26. August auf der Bühne. Foto: UWE_WALTER

Kamrad und Mia sind in diesem Jahr die Top-Acts auf dem Dr.-Ruer-Platz

Fortsetzung folgt vom 25. bis 27. August, erstmals unter der Regie des neuen BO_Marketing-Chefs Julian Schmitz. Mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich auf zehn Bühnen. Mit Tim Kamrad hat BO-Marketing einen der derzeit angesagtesten Singer-Songwriter gewonnen. Das Musiksommer-Debüt des 26-jährigen Velberters beginnt am Freitag (25.) um 20 Uhr auf der Moritz-Fiege-Bühne auf dem Dr.-Ruer-Platz. „Er wird dann nicht nur seine Pop-Hymne ,I Believe’ zum Besten geben, die seit ihrem Erscheinen im Frühjahr 2022 einen Siegeszug durch die europäischen Charts antritt“, wirbt Bochum Marketing.

Gleichfalls eine große Fanbase hat Mia. Die Berliner Elektropop-Band mit Frontfrau Mieze Katz steht am Samstag (26.) ab 21.30 Uhr auf der Fiege-Bühne. „Ihre Hits ,Hungriges Herz’ oder ,Tanz der Moleküle’ sorgen immer wieder für volle Tanzflächen und legendäre Konzerte“, heißt es in der Ankündigung.

Verbund „UniverCity“ bespielt erstmals eine eigene Bühne

Nachdem er 2022 wegen anderer Verpflichtungen auf den Samstag ausweichen musste, legt ATB diesmal wieder am angestammten Musiksommer-Freitag auf. Bei seinem Heimspiel von 21 bis 23 Uhr soll sich der Boulevard in einen brodelnden Freiluft-Club verwandeln.

Insgesamt können sich die Besucher auf 100 Auftritte freuen. Neu ist die Bühne des Wissensverbundes „UniverCity“. Auf der Kreuzung Huestraße/Hellweg stellen sich Wissenseinrichtungen aus Bochum vor und laden zu Mitmachaktionen für alle Altersgruppen ein. Weitere Bühnen gibt es auf dem Platz am Kuhhirten („Summerstage“), beim Weinfest auf dem Boulevard, auf dem Balkon von „Mutter Wittig“, im Innenhof der Pauluskirche mit Tango und Zumba, im Hauptbahnhof, auf der Harmoniestraße („Wohnzimmerbühne“) und im Bermudadreieck.

ATB legte zuletzt im Juni beim Libella-Festival am Kemnader See in seiner Heimat auf. Beim Bochumer Musiksommer ist der Star-DJ für den 25. August angesagt. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Neue Bochum-Hymne „Weltstadt“ erklingt am Eröffnungsabend

Mit dabei sind u.a. wieder das Duo Bergmann & Bartkowski mit seiner Movie-Trip-Show, die Musikschule Bochum, die DJs Pearl, Max Bering und Mike Litt sowie Chöre und Orchester beim Winzerfest. Auf zwei „Open Stages“ auf der Huestraße können sich Musikerinnen und Musiker – ob professionell oder hobbymäßig – vorstellen. Eine neue Stadthymne ertönt schon zur Eröffnung am Freitag um 19.30 Uhr: Die Band Mondfunk stimmt ihren Bochum-Song „Weltstadt“ an.

Streetfood-Anbieter und ein Kunsthandwerkermarkt runden das Wochenende ab. Am Sonntag (27.) sind die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Infos: bochumer-musiksommer.de

