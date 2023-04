Bochumer Musikläden: Exklusive Platten zum Record Store Day

Klaus-Peter Böhmelt von Discover Recordstore in Bochum nimmt teil am „Record Store Day“. Im Vorfeld musste er die rund 400 Sonderveröffentlichungen sichten.

Bochum-Innenstadt. Limitierte Schallplatten locken in Bochum am 22. April voraussichtlich schon am frühen Morgen Käufer an. Eine Pop-Sängerin ist besonders begehrt.

Klaus-Peter Böhmelt vom Discover Recordstore an der Bleichstraße steht in den Startlöchern. Denn der kommende Samstag (22. April) ist für ihn quasi ein Feiertag. Der jährliche „Record Store Day“ (RSD) im April findet international statt. „Mit weltweit über 3000 teilnehmenden unabhängigen Plattenläden und in diesem Jahr an die 400 exklusiven RSD-Releases von etlichen Künstlern gilt der Record Store Day mittlerweile als ,the biggest music event in the world’, so die Veranstalter selbst.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen jedes Jahr etwa 250 Plattenläden teil. Dieser besondere Tag für die unabhängigen Plattenläden wurde 2007 in den USA initiiert und soll seither die Vor-Ort-Plattenhändler stärken, jenseits von Handelsketten und Online-Versand. Etwas später startete das Event in Deutschland. Seither ist auch der Discover Roadstore in Bochum mit dabei.

Bochum: RSD bringt Kunden in die Plattenläden, aber es gibt auch schwarze Schafe

Bei Klaus-Peter Böhmelt warten zumeist schon vor Öffnung des Geschäfts um 10 Uhr erste Käufer vor der Tür, um die heißbegehrten Sonderveröffentlichungen auf Schallplatte zu ergattern. „Die Leute sind verrückt nach Taylor Swift“, weiß er. Insgesamt hat er rund 100 der RSD-Releases bestellt und sich dabei auf seine Genre-Schwerpunkte konzentriert wie: Independent und Rock, Alternative, Psychedelic, Progressiv, Krautrock und Punk. „Das ist jedes Jahr auch ein bisschen eine Wundertüte, was man bekommt. Je nachdem, wie viele Exemplare es gibt, bekommt nicht jeder unbedingt alles, was er bestellt hat“, sagt Böhmelt.

Neben viel Arbeit im Vorfeld bringt der RSD den Händlern viele Kunden in den Laden. Eine Schattenseite des Tages sei, dass es Käufer gebe, die Platten später zu höheren Preisen im Internet verkauften. „Darum gilt bei mir, jeder Kunde bekommt pro Platte nur ein Exemplar“, so Böhmelt.

Kunden warten seit frühen Morgenstunden im Musicpoint Bochum vor der Tür

In Bochum nimmt außer dem seit 1985 ansässigen Musikhändler Böhmelt auch Christoph Reinmuth mit seinem Aktiv Music Point in der City-Passage an dem Event teil. „Für uns Händler ist das vom Umsatz her ein toller Tag, der umsatzstärkste im ganzen Jahr. Die Leute stehen hier schon ab sechs oder sieben Uhr morgens vor der Tür“, schildert er. Auch er betont den Hype um die Sonderveröffentlichung von Taylor Swift. Insgesamt sei er breit aufgestellt und wird Samstag um die 200 Exemplare der Sonderveröffentlichungen im Laden haben, schätzt er.

Die Liste der RSD-Releases ist hier veröffentlicht: https://www.recordstoredaygermany.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum