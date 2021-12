Bochumer „Montagsdemo“ sieht neue Regierung kritisch

Bochum. Die Bochumer Montagsdemo diskutiert über die neue Regierung in Berlin. Die Veranstalter trauen ihr aber offenbar nicht viel zu.

Unter dem Thema „Was erwarten wir für 2022“ diskutiert die „Montagsdemo“ am 13. Dezember um 18 Uhr an der Kortumstraße 41 nahe Südring über die neue „Ampel“-Koalition in Berlin.

Bochumer Demo-Veranstalter blicken pessimistisch in die Zukunft

„Ändern sich die Politik der Abwälzung der Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung, die Zwei-Klassen-Medizin und die Situation der Armen und Flüchtlinge wirklich so wie viele andere Probleme? Allein schon das geplante Bürgergeld anstelle von Hartz IV sind ein Ettikettenschwindel und eine Augenwischerei“, heißt es in der Ankündigung.

Die Politik der neuen Regierung sehe „alles andere als rosig“ aus.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum