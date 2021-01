Bochumer Mercedes-Fahrer flüchtet bei Polizei-Kontrolle

Bochum. Mit Vollgas versuchte ein Daimler-Fahrer aus Bochum vor der Polizei zu flüchten. Der Mann kam nicht weit. Die Beamten erlebten eine Überraschung.

Mit Vollgas versuchte der Fahrer eines Bochumer Mercedes am Donnerstag (28. Januar) nach einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Dorstfelder Allee in Dortmund zu fliehen. Doch er kam nicht weit.

Tempokontrolle ignoriert

Wie die Polizei mitteilt, fiel der dunkle Cabrio den Beamten an der Messstelle gegen 11.35 Uhr auf. Er fuhr auf der Dorstfelder Allee in Richtung Norden. Ein wenig zu schnell. Also wiesen die Polizisten den Fahrzeugführer an, den Wagen anzuhalten. Zunächst schien er tatsächlich zu stoppen. Doch plötzlich gab der Mann jedoch Vollgas und raste davon.

Auf seiner wilden Flucht ignorierte er weitere Haltezeichen eines Streifenwagens. Schließlich fanden die Polizeibeamten das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Heinrich-August-Schulte-Straße, nicht weit entfernt vom Dortmunder Hafen. Der Fahrer stieg aus, flüchtete zu Fuß und rannte in ein Firmengebäude. Hier endete seine Flucht.

Fahren ohne Führerschein

Bei der Überprüfung des 45-jährigen Bochumers stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ist er in der Vergangenheit mehrfach durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Auch in diesem Fall lagen Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen vor.

Die Polizisten fuhren mit dem Mann zur nächsten Wache. Hier ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Dann erlebten sie eine Überraschung. Es besteht der Verdacht des Diebstahls. Daher stellten die Beamten stellten den Mercedes sicher. Übrigens war die Geschwindigkeitsüberschreitung zum Zeitpunkt der Messung an der Dorstfelder Allee gar nicht so gravierend. Sie lag im einstelligen Bereich - nach Abzug der Toleranz.

