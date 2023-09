Bochumer Massagesalon überfallen: Räuber flüchtet mit Rad

Das Regionalkommissariat 31 in Bochum bittet um Mithilfe.

Bochum. Ein Räuber hat in Bochum einen Massagesalon überfallen. Er verletzte eine Mitarbeiterin und erbeutete Geld. Er hat ein „eingefallenes Gesicht“.

Ein unbekannter Mann hat einen Massagesalon an der Castroper Straße 209 in Bochum-Grumme überfallen.

Laut Polizei verschaffte er sich am Mittwoch (6.) gegen 15.50 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Abstellraum. Als die Angestellte (46) den Fremden bemerkte, versuchte sie, ihn festzuhalten. Dieser stieß ein abgestelltes Fahrrad in Richtung der Bochumerin und fügte ihr dadurch leichte Verletzungen zu. Er stieg er auf ein draußen abgestelltes Fahrrad und flüchtete in Richtung Innenstadt. Er erbeutete Bargeld.

So wird der Räuber von der Polizei Bochum beschrieben

Beschreibung der Polizei: 1,60 bis 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, schlank mit „eingefallenem Gesicht“, kurze, dunkle Haare, Brille, hellgrünes T-Shirt, graue Stoffhose.

Das Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

