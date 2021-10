Bochumer Literaten: Erster Leseabend nach dem Lockdown

Die Gruppe Bochumer Literaten lädt zum Leseabend in den VHS-Clubraum nach Bochum ein. Heide Rieck und Moisei Boroda sind mit dabei.

Bochum. Die Gruppe Bochumer Literaten musste wegen Corona eine lange Zwangspause einlegen. Nun geht es mit einem musikalischen Leseabend weiter.

Wie alle Kultureinrichtungen in Bochum, war auch die Gruppe Bochumer Literaten während des Lockdowns nur wenig nach Außen aktiv. Doch nun, da die Lockerungen greifen, melden sich die BoLit wieder zu Wort. Bei ihrer Lesung am Freitag, 5. November, im Clubraum der Stadtbücherei, Gustav-Heinemann-Platz, geht es auch um den unverwandt anschwellenden Antisemitismus in Deutschland.

„Die lange Geschichte des Antijudaismus von der Antike bis heute“ ist das Thema des Abends, in dessen Mittelpunkt ein Dia-/Musik-Vortrag des Komponisten, Schriftstellers und BoLit-Mitglied Moisei Boroda steht; eine Publikumsdiskussion schließt sich an. Darüber hinaus lesen die Autorinnen Anja Liedtke („Ein Ich zu viel“), Friedrich Grotjahn („Lesebuch“) und Heide Rieck („Aber die Schatten“ – auf den Lebensspuren eines vom Holocaust Gezeichneten“) Auszüge aus ihren Werken.

>>> Info: Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der geltenden Coronaregeln statt. Anmeldung unter: 0234/910 2585. Beginn 19 Uhr, Eintritt frei.

