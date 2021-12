Bochumer Linienbus legt Notbremsung hin - Fahrgäste verletzt

Bochum. Nach einer Notbremsung in einem Linienbus in Bochum sind drei Fahrgäste verletzt worden. Ursache soll ein Fahrspurwechsel eines Pkw sein.

Drei Insassen eines Linienbusses in Bochum sind bei einer Vollbremsung verletzt worden.

Am Samstag (11.) gegen 22.20 Uhr fuhr laut Polizei eine 80-jährige Bochumerin auf der Königsallee in Richtung Stiepel. In Höhe der Hausnummer 178 wechselte sie aufgrund einer Baustelle vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.

Bochumer Busfahrer leitete Notbremsung ein

Dort fuhr zeitgleich ein 57-jähriger Bochumer mit seinem Bus. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, leitete er eine Notbremsung ein. Dabei stürzten im Bus drei Fahrgäste

Ein 53-jähriger Hattinger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 41-jähriger Bochumer und eine 47-jährige Hattingerin wurden leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

