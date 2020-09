Bochumer können Wohngebiet „Gerthe-West“ mitgestalten

Beim Besuch von Ministerin Scharrenbach im Januar vergangenen Jahr protestierte die Bürgerinitiative „Gerthe West – so nicht!“ und überreichte ein Protestschreiben.

Bochum-Gerthe. Mehr Bürgerbeteiligung wird immer wieder gefordert. Bei der Planung des Neubaugebietes „Gerthe-West“ wird sie von der Stadt Bochum angeboten.

Nachdem der ursprünglich für März dieses Jahres vorgesehene Auftakt für den Rahmenplanprozess „Gerthe-West“ aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, steht nun ein neuer Termin fest. Am Donnerstag, 1. Oktober, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), im Ruhr-Congress, Stadionring 20, lädt die Stadt Bochum zusammen mit ihrem Treuhänder NRW.Urban – Kommunale Entwicklung GmbH alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Auftaktveranstaltung ein.

Der Ruhr-Congress wurde ausgewählt, um möglichst vielen Interessierten eine Teilnahme unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu ermöglichen. Zur Vorbereitung einer entsprechenden Bestuhlung wird dringend um Anmeldung gebeten. Diese ist möglich – unter Angabe des Namens, der Anschrift, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse (jeweils pro Teilnehmer/in) – bis zum 23. September wahlweise per E-Mail oder per Post an folgende Adressen: E-Mail: gerthe-west@nrw-urban.de . Post: NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Revierstraße 3, 44379 Dortmund.

Die grobe Planung für Gerthe-West umfasst aktuell ca. 11,6 Hektar. Um die 800 Wohneinheiten sollen in Gerthe und Hiltrop gebaut werden. Dagegen formiert sich Widerstand. SPD und Grüne wollen deutlich weniger als 800 Wohneinheiten, sind aber nicht generell gegen ein neues Wohngebiet. So geht es allerdings vielen Bürgern, die sich in zwei Bürgerinitiativen „Gerthe-West – so nicht!“ und „Pro Gerthe e. V.“ gegen das Projekt stemmen. Zuletzt forderten sie vehement, die Planungen einzustellen und auf die Neubebauung zu verzichten.

Alle Informationen zum Planungsprozess und dem Projekt „Gerthe-West“ finden sich auch auf der städtischen Internetseite www.bochum.de/Amt-fuer-Stadtplanung-und-Wohnen/Gerthe-West .