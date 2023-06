Bochumer können ihr privates Brunnenwasser testen lassen

Milan Toups (Mitte) und Petra Michel beraten Brunnennutzer am Labormobil vom VSR-Gewässerschutz. Jetzt kommt das Mobil nach Bochum.

Bochum. An einem Labormobil in der Bochumer Innenstadt können Bochumer ihr Grundwasser unterm Garten testen lassen. Dies ist geplant.

Gewässerexperten der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz beraten Bochumer Gartenbesitzer, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen des Planschbeckens oder zum Gießen von Gemüse geeignet ist. Dafür hält ein Labormobil am Dienstag (4. Juli) von 11 bis 13 Uhr auf dem Buddenbergplatz hinterm Hauptbahnhof. Dort kann jeder sein Brunnenwasser für eine Analyse abgeben.

Gesundheitsrisiken durch verschmutztes Grundwasser können so vermieden werden. In den letzten Jahren stellten die Gewässerexperten eine Zunahme von coliformen Keimen im Brunnenwasser fest. Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe können sich im Wasser befinden. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten, so der VSR-Gewässerschutz.

Interessenten sollten zur Probe eine 0,5-Liter-Kunststoffflasche nutzen

„Ziel der Messkampagne ist es, dass Gartenbesitzer das regionale oberflächennahe Grundwasser nutzen. Dieses wird durch Regenwasser im Laufe des Jahres wieder aufgefüllt“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probennahme und zum Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff. Milan Toups und Petra Michel vom Gewässerschutz führen die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt im Labormobil gegen eine geringe Beteiligung von zwölf Euro durch. Das Ergebnis dieser Analyse kann bereits zum Ende der Aktion abgeholt werden.

Gutachten klärt, ob Wasser zum Trinken geeignet ist

Durch eine weitere Kostenbeteiligung erfahren die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten, ob das Wasser zum Trinken, zum Gemüsegießen, zum Teich oder Planschbecken befüllen geeignet ist.

