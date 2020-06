Bochumer Kleinkunstbühne „Zauberkasten“ öffnet wieder

Bochum-Gerthe. Der „Zauberkasten“ geht nach der Corona-Zwangspause wieder an den Start. In den Sommerferien können die Bochumer Kinder dort Zaubern lernen.

Der „Zauberkasten“ meldet sich zurück: „Endlich kann es, wenn auch stark eingeschränkt, wieder losgehen“, freuen sich Robinson & Angelika, die Inhaber der Kleinkunstbühne im Kulturmagazin Lothringen in Gerthe.

Seit dem 15. März, also für genau drei Monate, musste der „Zauberkasten“ geschlossen bleiben. „Doch wir haben die Corona-Zwangspause genutzt, um uns möglichst gut auf die kommenden Taten vorzubereiten“, betont das „zauberhafte“ Ehepaar.

Es wurde viel saubergemacht, aufgefrischt, poliert und gewienert – alles während des Juni, „also in dem Monat, wo wir normalerweise Urlaub machen“, sagt Angelika. Damit wurde es nichts, und so blieb den Zauberern und Theaterbetreibern nur das Warten auf bessere Zeiten.

Mit dem Comedy-Sommer in Bochum durchstarten

Die scheinen nun gekommen: „Seit Anfang der Woche dürfen wir wieder öffnen und 50 Zuschauerplätze belegen“, verrät Angelika. Normalerweise finden im (oft ausverkauften) „Zauberkasten“ 80 Personen Platz. Coronabeschilderung, Abstands- und Wegweisermarkierungen, Klarsichttrennscheiben im Kassen- und Thekenbereich, Desinfektionsinstallationen: Es ist alles vorbereitet, um am 10. Juli mit dem Comedy-Sommer frisch durchzustarten.https://cms.cloud.funkedigital.de/webservice/thumbnail/article/228161041

Zum bereits 15. Mal präsentiert die Reihe angesagte Comedians auf der Gerther Bühne. Wer als Zuschauer dabei sein will, muss allerdings ein paar Besonderheiten beachten: Alle Karten gibt es nur im Vorverkauf. Jede Karte kostet 18 Euro (keine Ermäßigung). Und: Bei ausverkauften Vorstellungen werden zwei verkürzte Sets pro Abend gespielt. Corona macht’s möglich.

Ganz wichtig sind Robinson & Angelika in jedem Jahr die Ferienkurse; „zum Glück dürfen wir sie wieder anbieten“, sagt Angelika, die schon befürchtet hatte, die beliebten Kinder-Aktionstage wegen der Corona-Einschränkungen absagen zu müssen. Nun finden die Zauberkurse vom 29. Juni bis 4. Jul (Kurs 1) und vom 13. Bis 18. Juli (Kurs 2) statt.

Hoffen auf möglichst viele Interessenten

Die Zauberkinder lernen, mit ganz gewöhnlichen Dingen ungewöhnliche Sachen zu machen. Das Erarbeiten der Kunststücke – teilweise im wahrsten Sinne des Wortes durch Basteln – und die Möglichkeit, gleich von Beginn an auf der Bühne im Rampenlicht zu stehen, geben vom ersten Tag an einen guten Einstieg in ihre Kunststücke. „Am jeweils letzten Kurstag veranstalten wir ein Zauberfest, an dem die Kinder ihre Kunststücke vorführen werden. Alle Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Verwandten und Freunde sind dazu herzlich eingeladen“, freuen sich Robinson & Angelika auf möglichst viele Interessenten.

Das Gesamtprogramm und die Anmeldebögen für die Zauberkurse während der Sommerferien findet man im Internet unter www.zauberkasten.de

