Bochumer Kleidertauschparty: Gutes Gebrauchtes für Null Euro

Bochum. Viele Menschen kamen zur „Kleidertauschparty“ beim USB Bochum. Mit einem Punktesystem wechselte gebrauchte Kleidung ihre Besitzer.

Kleiderschrank ausmisten, Geld sparen und dabei nachhaltig sein: Der USB und die Verbraucherzentrale luden wieder zu einer „Kleidertauschpartys“ ein, bei der gebrauchte Stücke untereinander getauscht werden konnten.

Kleider machen Leute – oder eher: Leute machen Kleider. Und davon viel mehr, als sie tragen können. Das System „Fast Fashion“ steht seit Jahren immer häufiger in der Kritik. Dabei geht es unter anderem um die faire Produktion der Materialien und der eigentlichen Kleidung, die Abbaubarkeit der Rohstoffe sowie die schnelllebige Fashion-Industrie.

Nachfrage nach der Bochumer Kleidertauschparty ist deutlich gestiegen

Gegen so ein großes System anzukommen, ist schwierig und scheint manchmal ausweglos. Trotzdem haben der USB und die Verbraucherzentrale jetzt mit der Tauschparty in der USB-Zentrale erneut einen Schritt in diese Richtung gemacht.

Heike Schmidt näht Kleidung bei der Kleidertauschparty in der Galeria der Bochumer USB-Verwaltung.

„Die erste Kleidertauschparty haben wir im November 2022 veranstaltet. Das ist dann so gut gelaufen, dass wir gleich die nächste in Angriff genommen haben“, erklärt USB-PR-Referentin Sarina Bühmann. Damals hätten sie rund 30 Voranmeldungen gehabt. Dieses Mal seien sie schon bei 70. Dazu kämen einige unangemeldet vorbei.

„Am Ende gucken wir, was wir bei der nächsten Kleidertauschparty nochmal auslegen wollen. Alles andere spenden wir an die Wattenscheider Tafel.“ So fände jedes Kleidungsstück seine Verwendung.

Punktesystem regelt einen fairen Tausch der gebrauchten Kleidung

Generell könne jeder alles abgeben. Es gäbe aber auch einige Richtlinien: „Man kann bei uns bis zu zehn Teile spenden. Die müssen alle sauber und intakt sein“, berichtet Sarina Bühmann. Anschließend würde alles mit einem Punktesystem umgerechnet. Dabei bekämen zum Beispiel Jacken vier Punkte, T-Shirts oder Röcke zwei Punkte. Mit den Punkten könne man sich dann eine andere gebrauchte Kleidung aussuchen.

„Zu Beginn hatten wir Sorge, dass die Kleidertauschparty ausgenutzt wird. Durch das Punktesystem sind wir da auf der sicheren Seite.“

An einer Nähstation kann Kleidung sofort geändert werden

Wer doch mal eine lose Naht findet oder etwas umnähen lassen möchte, kann dieses Mal auf der Kleidertauschparty auch zu einer Nähstation gehen. Dort sitzt Heike Schmidt, die allen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite steht: „Ich habe Mode-Design in Düsseldorf studiert. Mittlerweile arbeite ich aber als Office Management Assistentin. Das hier ist ein schöner Ausgleich.“ Dafür hat Heike Schmidt ihre Computernähmaschine mitgebracht.

Hinter der Nähstation geht es dann weiter zum Kaffee- und Kuchen-Mobil.

Leonie Vom Bovert: „Es ist ein wenig stressig, weil nicht alles nach Größe sortiert ist. Aber das Punktekonzept ist toll."

Die Kleidertauschparty wirkt auf den Betrachter wie eine tatsächliche kleine Party. Es ist recht voll, man rennt ein wenig ineinander und Verpflegung gibt es auch. Besucherin Frieda Volmerding (15) ist zum ersten Mal da und ein wenig erschlagen von den Eindrücken: „Es ist sehr voll und etwas wirr hier“, erklärt sie im Gespräch. Trotzdem würde sie beim nächsten Mal gerne wiederkommen.

Zwei weitere Tauschpartys schon terminiert Die Kleidertauschparty fand in der Galeria, der Kantine des USB-Verwaltung an der Hanielstraße 1 statt. Die Teilnahme war kostenlos. Die nächsten Kleidertauschpartys des USB und der Verbraucherzentrale sollen am 13. Mai (Kinderkleidung) und am 21. Oktober stattfinden.

Leonie Vom Bovert (27) kann sich da anschließen: „Es ist ein wenig stressig, weil nicht alles nach Größe sortiert ist. Aber das Punktekonzept ist toll. Nächstes Mal bringe ich ein paar Freunde mit.“

Auch Petra Wisekowski (58) ist sehr positiv überrascht: „Wir sind seit fast zehn Jahren auf unterschiedlichen Kleiderbörsen unterwegs. Das Ambiente und die Umgangsweise hier sind wirklich nett. So was ist ganz selten.“

