Bochumer Kirchen feiern Pfingsten unter Corona-Bedingungen

Bochum. Die evangelischen Gemeinden in Bochum feiern einen Gottesdienst unter freiem Himmel, der Rest in Kirchen. Taufe an der Ruhr findet nicht statt.

Ähnlich wie Ostern wird auch das diesjährige Pfingstfest werden: Es findet statt, aber anders. Denn die evangelischen Kirchengemeinden können ihre Pfingstgottesdienste in der Corona-Krise nur unter besonderen Schutzbedingungen feiern. Und müssen dabei auf manche Besonderheit verzichten.

Dazu gehört u.a. das mittlerweile schon traditionelle Tauffest am Pfingstmontag in den Ruhrwiesen. Im vergangenen Jahr wurden dort über 60 Kinder und Erwachsene aus ganz Bochum mit Ruhrwasser getauft - in diesem Jahr musste das Fest schon frühzeitig abgesagt werden.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Der einzige Gottesdienst unter freiem Himmel findet am Pfingstsonntag (31. Mai) um 11 Uhr in Weitmar-Mark an der Emmauskirche (Karl-Friedrich-Straße 65 a) statt. Weitere Pfingstgottesdienste sind u.a. in den Kirchen in Eppendorf, Harpen, Linden, Querenburg und Werne geplant.

Am Pfingstmontag (1.6.) findet in Linden in der Christuskirche an der Hattinger Straße um 10 Uhr eine Andacht statt und im Querenburger Thomaszentrum (Girondelle 82) ist um 11 Uhr ein Gottesdienst vorgesehen, in dem das neue Presbyterium eingeführt wird.

Für die stille Einkehr

Dort, wo noch keine Gottesdienste gefeiert werden, sind die Kirchen für eine stille Einkehr geöffnet, begleitet von unterschiedlichen Angeboten wie zum Beispiel einer „Wäscheleinen-Andacht“ an der Lukaskirche in Altenbochum. Auch bieten einzelne Gemeinden weiterhin Online-Gottesdienste im Internet an.

Während der Pfingstgottesdienste gelten weiterhin die Schutzmaßnahmen, die mit der Wiederaufnahme der Gottesdienste Anfang Mai umgesetzt wurden. Dazu gehören die Abstandsregel, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Registrierung der Gottesdienstteilnehmer, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Außerdem entfällt weiterhin das gemeinsame Singen und das Abendmahl.

Schutzmaßnahmen gelten weiter

In einigen Gemeinden muss man sich auch wegen der begrenzten Teilnehmerzahl vorher telefonisch anmelden. Alle Details dazu und zu den Öffnungszeiten finden Interessierte auf den Internetseiten des Kirchenkreises und der einzelnen Gemeinden unter www.kirchenkreis-bochum.de. Daneben sind die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche in Bochum nahezu jederzeit telefonisch erreichbar und ansprechbar. Eine Übersicht finden die Bochumer Bürgerinnen und Bürger im Internet unter www.kirchenkreis-bochum.de/ueber-uns/ansprechpartner/pfarrkollegium.

Die ökumenische Telefon-Seelsorge in Bochum ist zudem rund um die Uhr unter den Rufnummern 0800/111 0 111 bzw. 0800/111 0 222 oder im Internet unter online.telefonseelsorge.de zu erreichen. An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist, der alle Gläubigen weltweit erfüllt und verbindet. Deshalb gilt Pfingsten auch als der „Geburtstag der Kirche“. Es ist nach Weihnachten und Ostern das dritte große Fest im Kirchenkalender.