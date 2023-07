Bochumer Kinder spielen Theater – mit großem Lerneffekt

Bochum-Gerthe. 14 Kinder haben beim Ferien-Workshop im Bochumer Kindertheater „Traumbaum“ ihre Ideen auf die Bühne gebracht. Dabei haben sie einiges gelernt.

„Ihr dürft Euch ruhig dem Publikum voll zeigen“, gibt Birgit Iserloh ihrem jugendlichen Team auf der Bühne im Kulturmagazin Lothringen einen Tipp. Es ist so etwas wie eine Generalprobe nach einem kostenfreien Ferienworkshop, dann kommt die Aufführung für die 15 Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. „Eigentlich wollen sie den Eltern, Großeltern und so weiter nur noch zeigen, was sie in den fünf Tagen ausgearbeitet haben“, wehrt die Theaterpädagogin ab.

Die „Bande“ habe sie mit ihrem Ideen wieder mal überrascht, sagt die Schauspielerin und Kindertheater-Macherin, die auch für Direktion und Intendanz Kinder und Jugendtheater Traumbaum im Kulturmagazin (KiJuKuMa) zuständig ist. Unterstützung gibt es von Ralf Lamprecht an der Technik. Die meisten der Kinder hätten „höchstens mal für ein Weihnachtsspiel“ oder „mit einem Instrument“ auf einer Bühne gestanden.

Theaterprojekt in Bochum: Kinder haben viele Ideen

Schon beim „Blitzlicht“, der Ideensammlung in Stichworten, sei viel herausgekommen. Zum Beispiel diese:„Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein“, „Laufen helfen“, „Du kannst eine Meinung haben und sie vertreten“ bis hin zu „Du kannst alles schaffen“.

15 Kinder aus Hattingen, Bochum und Herne nahmen an dem Sommertheaterprojekt mit dem Titel „You Can" des Kindertheaters Traumbaum im Kulturmagazin Lothringen mit großem Engagement teil. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

„Wir haben nur noch Handwerkliches aus der Schauspielerei beigesteuert“, sagt Birgit Iserloh, diesmal unterstützt von Tochter Lotta als Dozentin, „sie hatten keine Vorgaben“.

Dass die Jungs diesmal (wieder) klar in der Unterzahl sind, haben Rocco, Henry und Johann gar nicht gemerkt. Auf die Nachfrage machen sie aber klar „völlig normal“ oder sogar „alles okay“. Hinter den Themen standen sie ja sowieso alle, daher können sie sich mit ihren Rollen identifizieren. Nur Mavisu schimpft, als es um das Gruppenbild auf der Bühne geht: „Ich hasse dieses Kleid“, es ist etwas lang für sie.

Die Körpersprache als Ausdrucksmittel

Mitgenommen haben sie alle etwas, jedenfalls sprudeln die Kinder los: „Ich gehe jetzt wie in der Rolle, ganz aufrecht“, „Mit Körpersprache kann man so viel ausdrücken“, und „Trotz der vielen Unterschiede ist was Gemeinsames rausgekommen“. Die Bilanz von Helena, Mathilda und allen anderen ist sehr positiv.

Zum Thema "You Can" schrieben die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Vorstellungen auf und setzten sie auf der Bühne um. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Die Episoden, die die „Bande“ bühnenreif gemacht hat, drehen sich unter anderem um Mobbing auf dem Schulhof. Dan geht es um Familienfeiern mit aufgesetztem Dauer-Lächeln, bei dem die Kinder mehr Rücksicht zeigen, bis die Erwachsenen ganz allmählich einsehen und gestehen: Ihr habt ja recht.

Die „Gucci“-Szene dreht sich um zwei „nicht so coole Kinder, eher so Nerds“, die von zwei anderen, blasierten Mode-Püppchen abgetan werden. Bis die aber tatsächlich zwei begehrte Jobs von einer Model-Agentur bekommen – völlig unerwartet.

„Viel besser als ein Handyspiel - so richtig live“

Die Brille spielt eine zentrale Rolle in der Episode um „arm und reich“. „Da überbieten sich erst die Armen, dass sie nichts haben: keine Arbeit, kein Geld, keine Freunde, und die Reichen klagen, dass sie nur so und so viele Autos oder Häuser und so was haben“, schildern die Darsteller. „Und dann kommt die Brille der Wahrheit ins Spiel“, ergänzen die Dozentinnen, „und es zeigt sich, wie viel davon wirklich übrig bleibt“.

„Sie haben viel Disziplin gezeigt, sich gegenseitig gute Rückmeldungen für die Rollen gegeben und die vor allem auch von den anderen angenommen. Das größte Lob für uns war aber, als einer mittendrin meinte: Das ist ja viel besser als ein Handyspiel, so richtig live“, erzählt Birgit Iserloh stolz und lächelnd.

„You can“ als kostenloses Sommerferien-Theaterprojekt wird gefördert als „Kulturrucksack NRW 2023“ und unterstützt von der Landesregierung, der Stadt Bochum und dem Kommunalen Integrationszentrum. Mehr auf https://www.theater-traumbaum.de/kulturrucksack-nrw-2023.html

