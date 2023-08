Bochumer Kinder gründen eine Stadt mit eigener Währung

Bochum-Gerthe. Im Jugendfreizeithaus in Bochum-Gerthe probieren 140 Kinder Berufe aus. Sie verdienen die „Bo-Mark“ und wählen ihre Bürgermeisterinnen.

Für eine Woche nahmen 140 junge Bochumerinnen und Bochumer von sechs bis 14 Jahren das Jugendfreizeithaus U27 in Gerthe in der Kinderstadt in Beschlag. Der Hof des U27 hatte sich in eine Zeltstadt verwandelt. In den Zelten und im Haus konnten die Kinder und Jugendlichen insgesamt 22 Berufe ausprobieren.

In der Schreinerei tüftelten die jungen Handwerkerinnen und Handwerker gemeinsam: Sie zersägen alte Paletten und schufen daraus Möbel, die nun als Chill-Ecke im Innenhof stehen. Im Nachbarzelt ratterten die Nähmaschinen. In einem Meer von bunten Stoffen nähten Jungen und Mädchen Kissen für ihre Kinderzimmer. Während der Arbeitszeit herrscht auf dem Gelände reges Treiben.

Bochumer Kinder auch online aktiv

Im Zelt des Rettungswesens kümmerten sich die Kinder um Teddybären als Patienten, stellten erste Diagnosen und halfen mit Pflastern und Verbänden. Die Bäckerei im Jugendfreizeithaus lieferte ofenfrische Plätzchen an die Teilnehmer.

Auch online war die Kinderstadt aktiv: Das Social-Media-Team postete Neuigkeiten auf Instagram. Ein weiteres Highlight stand mitten auf den Hof: ein Streifenwagen der Polizei. Begleitet von zwei Polizeibeamten nahmen die Kinder das Fahrzeug genau unter die Lupe.

Wer in der Kinderstadt arbeitete, bekam auch Gehalt: Nach der Schicht zahlte die Sparkasse die verdiente „Bo-Mark“ in der Zeltfiliale aus. Über den ganzen Hof reiht sich die Warteschlange der Kinder. Manche Kinder sprinteten von der Sparkasse direkt zum stadteigenen Kiosk, um sich mit Naschwerk einzudecken. Nach der Arbeit war Freizeit angesagt: Die Kinder konnten ihr eigenes Geld zum Tanzen in der Disco oder Fußball zocken in der Turnhalle ausgeben.

Bürgermeisterinnen im spannenden Wahlkampf

Das höchste Amt bekleideten in der Kinderstadt Bürgermeisterin Larissa und ihre Stellvertreterin Jolina. Nach einem spannenden Wahlkampf wählten die Bürgerinnen und Bürger die beiden an die Stadtspitze. Zuvor hatten sie mit selbst verfassten Reden um Stimmen geworben. Bei der feierlichen Amtseinführung durfte ein Gast nicht fehlen: Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) übertrug offiziell Larissa und Jolina die Macht über die Kinderstadt. Dabei legte er den beiden eine blau-weiße Schärpe um. Damit der Start in die Amtszeit problemlos gelingen konnte, stand er dem Duo mir Tipps zur Seite.

Das beliebte Ferienprogramm fand bereits zum dritten Mal statt – ermöglicht durch zahlreiche Mitwirkende. Auch im nächsten Jahr ist die Kinderstadt als Angebot des Bochumer Ferienpasses geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum