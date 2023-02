Bochumer Jungs bieten launigen Podcast bei Spotify & Co.

Bochum-Süd. „Bochum – Der Pottcast“ von Tobias Mönninghoff startet. Jede Woche gibt es neue Folgen mit dem Kleingärtner aus „Ab ins Beet“ und seinem Kumpel.

Ein neuer Podcast mit Themen mitten aus der Stadt ist jetzt online: „Bochum – Der Pottcast“ soll künftig an jedem Sonntag mit einer neuen Folgen bestückt werden. Frech und fröhlich präsentiert werden die Streaming-Sendungen von Tobias Mönninghoff (44), der als Hobbygärtner in der TV-Doku „Ab ins Beet“ auf VOX bekannt geworden ist, und von dem Psychologiestudenten Kevin Schuster (22).

Podcast beschäftigt sich mit Bochum und den Menschen

„An der Idee für einen eigenen Podcast knabbere ich schon seit einer Weile herum“, erzählt Mönninghoff. „Denn natürlich gibt es solche Formate wie Sand am Meer.“ Um sich aus der Flut der vielen Angebote etwas abzuheben, besannen sich Schuster und Mönninghoff auf ihre Heimatstadt Bochum. „Wir setzen uns einfach zusammen und quatschen über die Stadt, über das Leben, die Menschen und die vielen Seltsamkeiten hier.“

Die erste Folge, die seit wenigen Tagen online ist, bietet in knapp 50 Minuten einen launigen Rundumschlag, bei dem unterhaltsame und teils kuriose Fragen gestellt werden. Etwa: Was ist der Unterschied zwischen BO-Total und dem Musiksommer? Und warum schmeckt der Kuchen bei Baltz so gut? Nicht alles ist ganz korrekt (nein, Herbert Grönemeyer zog nicht aus Bochum nach New York!), wird aber dafür mit viel Herz und lockerer Schnauze vorgetragen.

Muntere Plaudereien über die Stadtteile

In den kommenden Wochen wollen sich die beiden Dampfplauderer den Stadtteilen widmen. Los geht’s am Sonntag, 19. Februar, ab 12 Uhr mit Weitmar und Wiemelhausen, die anderen Ortsteile folgen. Neben aktuellen Themen wird immer auch ein Blick in die Historie geworfen. Voraussichtlich ab Ende des Monats gibt es die Folgen auch bei Streamingdiensten wie Spotify, Apple-Music und Deezer.

Zum Podcast: bochum-der-pottcast.podigee.io

